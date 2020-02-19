Поправки об усилении полномочий президента одобрены профильным комитетом Госдумы

Изменения коснутся и процедуры роспуска Госдумы: если сейчас он возможен после троекратного отклонения Думой кандидатуры премьера или выражения ему недоверия, то теперь поводом для роспуска может стать еще и отклонение депутатами более трети кандидатур вице-премьеров и министров. Правда, если по действующей Конституции после третьего отказа президент обязан распустить Думу, то после реформы он будет лишь вправе (но не обязан) это делать. Депутат Иванов в связи с этим напомнил, что в президентском послании было анонсировано расширение полномочий Федерального собрания, в том числе и Госдумы. «По действующей Конституции эта норма [о роспуске Думы] ультимативна, она была установлена для преодоления политических кризисов: если Госдума трижды не утверждает премьера, ее распускают и назначают выборы. Теперь же предлагается, что президент в любом случае утвердит кандидатуру, а вот роспуск Думы остается на его усмотрение. Чем будет обосновано это усмотрение?» – поинтересовался либерал-демократ. Крашенинников пояснил, что такая поправка предложена, чтобы при возникновении кризисов не усугублять их проведением выборов, особенно если Госдума нормально работает.