Поправки об усилении полномочий президента одобрены профильным комитетом Госдумы
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил на своем заседании в среду поправки в 4-ю и 6-ю главы Конституции, регулирующие полномочия президента и правительства. Председатель комитета Павел Крашенинников сообщил, что 27 февраля комитет рассмотрит поправки, касающиеся общероссийского голосования по закону об изменении Конституции, а 28 февраля – поправки в главы 3 и 8 Основного закона о федеративном устройстве и местном самоуправлении. Всего к внесенному президентом в Думу законопроекту поступило 262 поправки, из которых 67 относятся к 4-й и 6-й главам, добавил депутат.
В соответствии с одобренными комитетом поправками в обновленной Конституции появится положение о том, что президент осуществляет «общее руководство правительством». Депутат от ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, следует ли из этого, что теперь президент является главой исполнительной власти. «Фактически это сейчас существует. Президент периодически возглавляет заседания правительства. Мы фактическим действиям придаем формальный статус», – ответил Крашенинников, подчеркнув, что при этом президент не является «членом кабинета министров».
Часть поправок повторяют уже одобренные ранее комитетом: в частности, президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации генпрокурора и его заместителей (сейчас это делают сенаторы по представлению главы государства), а также вносить в Совфед представление о прекращении полномочий председателей и судей основных судов.
Кроме того, теперь в Конституции будут прописаны задачи Совета безопасности и администрации президента. Возглавляемый президентом Совбез будет содействовать главе государства в вопросах обеспечения национальных интересов и безопасности, охраны суверенитета и государственной целостности России. А целью администрации станет «обеспечение осуществления главой государства его полномочий». Согласно поправкам, бывший президент имеет неприкосновенность, но может быть ее лишен в порядке, предусмотренном для отрешения действующего президента.
Изменения коснутся и процедуры роспуска Госдумы: если сейчас он возможен после троекратного отклонения Думой кандидатуры премьера или выражения ему недоверия, то теперь поводом для роспуска может стать еще и отклонение депутатами более трети кандидатур вице-премьеров и министров. Правда, если по действующей Конституции после третьего отказа президент обязан распустить Думу, то после реформы он будет лишь вправе (но не обязан) это делать. Депутат Иванов в связи с этим напомнил, что в президентском послании было анонсировано расширение полномочий Федерального собрания, в том числе и Госдумы. «По действующей Конституции эта норма [о роспуске Думы] ультимативна, она была установлена для преодоления политических кризисов: если Госдума трижды не утверждает премьера, ее распускают и назначают выборы. Теперь же предлагается, что президент в любом случае утвердит кандидатуру, а вот роспуск Думы остается на его усмотрение. Чем будет обосновано это усмотрение?» – поинтересовался либерал-демократ. Крашенинников пояснил, что такая поправка предложена, чтобы при возникновении кризисов не усугублять их проведением выборов, особенно если Госдума нормально работает.
Из антикоррупционного законодательства в Конституцию будет перенесен запрет на владение зарубежными счетами для премьера, министров и глав федеральных органов, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Депутат Иванов удивился, что в этой поправке не прописали запрет на владение иностранной недвижимостью, и уточнил, почему на президента эти нормы не распространяются. Крашенинников ответил, что это было предложение «коллег из оппозиции» и что такой нормы вполне достаточно.
Премьер, согласно поправкам, будет нести «персональную ответственность» за работу правительства перед президентом. А правительство в целом получит ряд новых полномочий – в частности, по сохранению «традиционных семейных ценностей», формированию в обществе ответственного отношения к животным, созданию условий для развития системы экологического образования, обеспечению выполнения нацпроектов и поддержке волонтерского движения.
Коммунист Алексей Куринный предложил добавить в Основной закон запрет на владение иностранной недвижимостью для президента, а его однопартиец Денис Парфенов выразил мнение, что запрет на иностранное гражданство должно распространяться на три поколения. Кроме того, он не исключил, что ввиду эрозии рейтинга Владимира Путина и нарастании в обществе усталости от президента может произойти обнуление президентских сроков: «Многие помнят, что в регионах уже была практика, когда губернаторы шли на третий и четвертый сроки после возвращения губернаторских выборов. Чтобы предотвратить эту ситуацию, нужно внести поправку, что одно и то же лицо не может занимать более двух сроков подряд ни при каких обстоятельствах». Никакого обнуления сроков не будет, заверил коммуниста Крашенинников. «Ваше мнение не изменится?» – уточнил Куринный. «Не изменится», – пообещал глава комитета. В итоге предложенные коммунистами поправки комитет не поддержал.