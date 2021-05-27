Российские суды перегружены бесспорными делами

Российские суды перегружены бесспорными деламиПроблему может решить искусственный интеллект, считают эксперты
Замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Кашанин и адвокат Дмитрий Малов подготовили исследование, в котором предлагают необычное объяснение чрезмерной загруженности российских судов по гражданским искам.
Исследователи утверждают, что проблема в бесспорных делах. В таких делах изначально отсутствует сторона, которая бы оспаривала требования заявителя либо выступала с противоположными требованиями. Но, по мнению юристов, наибольшую часть нагрузки на суды составляют фактически бесспорные дела, т. е. дела с высокой вероятностью удовлетворения требований (например, дела о мелких штрафах). В таких ситуациях суд только подтверждает права заявителя и создает формальные условия для принудительного исполнения обязательств.