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Российские суды перегружены бесспорными делами

Проблему может решить искусственный интеллект, считают эксперты
Варвара Григорьева
Кашанин и Малов утверждают, что большая часть работы судов – это выполнение, по сути, канцелярских функций /Денис Абрамов / Ведомости

Замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Кашанин и адвокат Дмитрий Малов подготовили исследование, в котором предлагают необычное объяснение чрезмерной загруженности российских судов по гражданским искам.

Исследователи утверждают, что проблема в бесспорных делах. В таких делах изначально отсутствует сторона, которая бы оспаривала требования заявителя либо выступала с противоположными требованиями. Но, по мнению юристов, наибольшую часть нагрузки на суды составляют фактически бесспорные дела, т. е. дела с высокой вероятностью удовлетворения требований (например, дела о мелких штрафах). В таких ситуациях суд только подтверждает права заявителя и создает формальные условия для принудительного исполнения обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных