Российские суды перегружены бесспорными делами

Исследователи утверждают, что проблема в бесспорных делах. В таких делах изначально отсутствует сторона, которая бы оспаривала требования заявителя либо выступала с противоположными требованиями. Но, по мнению юристов, наибольшую часть нагрузки на суды составляют фактически бесспорные дела, т. е. дела с высокой вероятностью удовлетворения требований (например, дела о мелких штрафах). В таких ситуациях суд только подтверждает права заявителя и создает формальные условия для принудительного исполнения обязательств.