Министр труда предложил подросткам зарабатывать на блогах

Министр труда предложил подросткам зарабатывать на блогахВедомство хочет упростить прием молодежи на работу
5 октября министр труда Антон Котяков на совещании президента с членами правительства сообщил, что его ведомство разработало программу по содействию молодежной занятости и восстановлению рынка труда. С ее помощью к 2030 г. удастся увеличить вовлеченность россиян от 15 до 29 лет в экономику c 52 до 69,5% и снизить уровень молодежной безработицы с текущих 20 до 8%.
По данным Росстата к началу 2021 г., в России проживают 23,6 млн человек в возрасте от 15 до 29 лет, из них 1,5 млн – безработные, доложил министр труда. Программа, разработанная с учетом опыта Германии и Великобритании, включает четыре направления и согласована с профильными ведомствами, включая Минфин. Для ее реализации потребуются законодательные изменения, сообщил Котяков.
Развитие цифровых технологий, креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях – писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики, сказал Котяков: «Мы предлагаем для подобной работы упростить наем подростков – это запрос родительской общественности». Это, по его оценке, позволит находить подработку 500 000 подростков ежегодно. Такая работа – хорошая альтернатива компьютерным играм, признал депутат Госдумы Олег Смолин, хотя и не исключил, что она может отвлекать от учебы.
Текущее законодательство сильно ограничивает детскую занятость, говорит президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров. Согласно ст. 63 Трудового кодекса, работодатель вправе заключать трудовой договор с подростками в возрасте 16 лет, сказал заместитель председателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Пятнадцатилетние подростки, получившие общее образование, могут заниматься только легким трудом, не причиняющим вред их здоровью. А вот уже 14-летним для этого потребуется согласие родителей, отметил он.
По словам Захарова, спрос на подработку со стороны детей есть, однако это не всегда востребовано со стороны работодателей. Проблема в большом количестве ограничений: от невозможности привлечь подростка до 18 лет к сверхурочной работе до сложностей с расторжением договора. Это можно сделать только с согласия государственной трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних, пояснил Шугаев.
Также программа Минтруда предполагает развитие практических навыков у студентов, сказал Котяков. По словам министра, почти половина учащихся хотели бы работать на себя, поэтому в учебных заведениях страны могут появиться курсы предпринимательства, вне зависимости от основного профиля обучения. Президенту Superjob успех этой идеи кажется сомнительным: навыки предпринимательства должны осваиваться еще в начальной школе, считает он.
Кроме этого программа предлагает изменить подход к формированию контрольных цифр приема на бюджетные места в вузы исходя из перспектив потребностей рынка труда, отметил Котяков. Контрольные цифры уже сейчас формируются по такому принципу, сказала «Ведомостям» профессор института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Она не верит, что их можно сделать более точными, проблема – в быстрой изменчивости рынка. Практика формирования контрольных цифр приема на бюджет, в частности, будет распространена на среднее профобразование, а полномочия по их установлению – переданы на федеральный уровень, отметил министр.
Также предложено ввести показатели эффективности для руководителей колледжей и техникумов, которые будут зависеть от числа трудоустроенных выпускников и уровня их заработной платы. Сейчас такой KPI действует для ректоров вузов.
Наконец, еще одно направление программы связано со снижением молодежной безработицы. Программа предлагает субсидировать трудоустройство инвалидов, выпускников, которые не смогли найти работу через полгода после окончания вуза, а также учащихся, которые не смогли завершить образование в колледжах или вузах из-за жизненных обстоятельств. Абанкина считает, что молодые специалисты, за исключением инвалидов, должны самостоятельно заниматься своим трудоустройством.