Министр труда предложил подросткам зарабатывать на блогах

Кроме этого программа предлагает изменить подход к формированию контрольных цифр приема на бюджетные места в вузы исходя из перспектив потребностей рынка труда, отметил Котяков. Контрольные цифры уже сейчас формируются по такому принципу, сказала «Ведомостям» профессор института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Она не верит, что их можно сделать более точными, проблема – в быстрой изменчивости рынка. Практика формирования контрольных цифр приема на бюджет, в частности, будет распространена на среднее профобразование, а полномочия по их установлению – переданы на федеральный уровень, отметил министр.