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Нобелевская премия окончательно примирила двух конкурентов

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан сделали одно и то же открытие одновременно в разных концах света
Софья Корепанова
Jonathan NACKSTRAND / AFP

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан работали над одной проблемой в разных концах света независимо друг от друга. Они практически одновременно объявили об открытии органокатализа, и долгое время между ними были трения. Впрочем, за прошедшие с тех пор 20 лет их отношения нормализовались.

Лист и Макмиллан разделят между собой премию в 10 млн шведских крон ($1,14 млн) поровну. Но Макмиллан $1000 из них отдаст Листу. Многие нобелевские лауреаты не верят, когда им сообщают о награждении. Но Макмиллан, похоже, оказался самым большим скептиком. Его разбудило сообщение из Стокгольма, в котором его имя было написано неправильно. Перевернулся на другой бок и заснул. «За эти годы у меня было много озорных коллег аспирантов – я решил, что это розыгрыш», – объяснял он в интервью сайту Нобелевского комитета. Тогда люди из комитета перезвонили Листу и попросили его сообщить Макмиллану о награждении. Лист, кстати, когда ему звонили в первый раз, тоже подумал, что это шутка. Он получил известие, завтракая в кафе в Амстердаме: они с женой поехали послушать 5-ю симфонию Густава Малера в концертном зале Консертгебау.

Макмиллан не поверил и Листу – подумал, что их разыгрывает один и тот же шутник. Или же Лист и есть этот шутник. Макмиллан поспорил с Листом на $1000, что никакой премии им не дали, и снова погрузился в сон. Окончательно он проснулся, когда его телефон буквально разрывался от звонков и сообщений с поздравлениями: о награде было объявлено официально.

Что открыли химики

В ХХ в. ученые были уверены, что есть только два типа катализаторов – металлы и ферменты. Фермент – белковый катализатор, и, как всякий белок, это большая (длинная) молекула. То есть он тоже органический. Но органокатализаторами назвали катализаторы из простых органических соединений. И это, например, та или иная аминокислота, входящая в состав фермента. Использование именно простого соединения в большинстве случаев проще, а часто и безопаснее при производстве вещества – конечного продукта, что особенно важно для лекарств.

В истории открытия органокатализа больше всего удивляет, что до этого никто не додумался вплоть до 2000 г., хотя опыты с участием катализаторов, которые и получили впоследствии отличное от фермента название, проводились до Листа и Макмиллана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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