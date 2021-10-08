Нобелевская премия окончательно примирила двух конкурентов

Лист и Макмиллан разделят между собой премию в 10 млн шведских крон ($1,14 млн) поровну. Но Макмиллан $1000 из них отдаст Листу. Многие нобелевские лауреаты не верят, когда им сообщают о награждении. Но Макмиллан, похоже, оказался самым большим скептиком. Его разбудило сообщение из Стокгольма, в котором его имя было написано неправильно. Перевернулся на другой бок и заснул. «За эти годы у меня было много озорных коллег аспирантов – я решил, что это розыгрыш», – объяснял он в интервью сайту Нобелевского комитета. Тогда люди из комитета перезвонили Листу и попросили его сообщить Макмиллану о награждении. Лист, кстати, когда ему звонили в первый раз, тоже подумал, что это шутка. Он получил известие, завтракая в кафе в Амстердаме: они с женой поехали послушать 5-ю симфонию Густава Малера в концертном зале Консертгебау.