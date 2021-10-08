Нобелевская премия окончательно примирила двух конкурентов

Нобелевская премия окончательно примирила двух конкурентовБенджамин Лист и Дэвид Макмиллан сделали одно и то же открытие одновременно в разных концах света
Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан работали над одной проблемой в разных концах света независимо друг от друга. Они практически одновременно объявили об открытии органокатализа, и долгое время между ними были трения. Впрочем, за прошедшие с тех пор 20 лет их отношения нормализовались.
Лист и Макмиллан разделят между собой премию в 10 млн шведских крон ($1,14 млн) поровну. Но Макмиллан $1000 из них отдаст Листу. Многие нобелевские лауреаты не верят, когда им сообщают о награждении. Но Макмиллан, похоже, оказался самым большим скептиком. Его разбудило сообщение из Стокгольма, в котором его имя было написано неправильно. Перевернулся на другой бок и заснул. «За эти годы у меня было много озорных коллег аспирантов – я решил, что это розыгрыш», – объяснял он в интервью сайту Нобелевского комитета. Тогда люди из комитета перезвонили Листу и попросили его сообщить Макмиллану о награждении. Лист, кстати, когда ему звонили в первый раз, тоже подумал, что это шутка. Он получил известие, завтракая в кафе в Амстердаме: они с женой поехали послушать 5-ю симфонию Густава Малера в концертном зале Консертгебау.
Макмиллан не поверил и Листу – подумал, что их разыгрывает один и тот же шутник. Или же Лист и есть этот шутник. Макмиллан поспорил с Листом на $1000, что никакой премии им не дали, и снова погрузился в сон. Окончательно он проснулся, когда его телефон буквально разрывался от звонков и сообщений с поздравлениями: о награде было объявлено официально.
Что открыли химики
В ХХ в. ученые были уверены, что есть только два типа катализаторов – металлы и ферменты. Фермент – белковый катализатор, и, как всякий белок, это большая (длинная) молекула. То есть он тоже органический. Но органокатализаторами назвали катализаторы из простых органических соединений. И это, например, та или иная аминокислота, входящая в состав фермента. Использование именно простого соединения в большинстве случаев проще, а часто и безопаснее при производстве вещества – конечного продукта, что особенно важно для лекарств.
В истории открытия органокатализа больше всего удивляет, что до этого никто не додумался вплоть до 2000 г., хотя опыты с участием катализаторов, которые и получили впоследствии отличное от фермента название, проводились до Листа и Макмиллана.