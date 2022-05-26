Конституционный суд определит порядок уничтожения медицинских документов

Конституционный суд определит порядок уничтожения медицинских документовСейчас медорганизации могут делать это после истечения срока их хранения
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу на нормы закона об основах охраны здоровья граждан: закон обязывает медорганизации вести документацию пациентов и хранить ее, в том числе ту, что признана недействительной. В жалобе заявительницы Ф. (ее имя в обращении не раскрывается), с которой ознакомились «Ведомости», сказано, что ранее ей не удалось добиться уничтожения данных о принудительной госпитализации, законность которой она оспорила в суде.
В 2013 г. Ф. была принудительно госпитализирована в больницу города Чайковский Пермского края с психиатрическим диагнозом. В 2019 г. она начала оспаривать законность госпитализации. В 2021 г. Пермская краевая судебная коллегия по административным делам согласилась с Ф. Ее госпитализация была признана незаконной.
Больницу, куда была госпитализирована заявительница, суд также обязал удалить из Единой информационной системы часть медицинских сведений, но его решение не распространялось на медкарту и дневниковые записи. В 2021 г. Ф. вновь обратилась в суд с требованием уничтожить ее медкарту и всю медицинскую документацию, которая была следствием незаконной госпитализации. Суды общей юрисдикции в требованиях отказали, и тогда Ф. обратилась в КС.
Она полагает, что хранение медицинской документации, даже если она была признана незаконной, нарушает ее права: в частности, это может помешать ей преподавать, так как для этого необходима соответствующая медицинская справка, а также быть опекуном недееспособного сына – эту способность также необходимо подтверждать справкой из психонаркологического диспансера. А медкарта с недостоверными сведениями «будет вводить в заблуждение врача и отнимать его время», говорится в жалобе.
Ф. просит КС признать часть ст. 79 ФЗ об обязанностях медицинских организаций в части об учете и хранении неконституционной.
Медицинский юрист и эксперт группы «Актион медицина» (входит в группу «Актион») Надежда Николенко говорит, что больница или поликлиника могут уничтожить медицинские документы только в одном случае – если у них истек срок хранения, прописанный в письме Минздрава России «О сроках хранения медицинской документации». Для решений врачебной комиссии – это 10 лет, для медицинской карты – 25 лет.
По словам Николенко, в случае признания госпитализации необоснованной больница должна провести служебное расследование, организовать врачебную комиссию и комиссию по контролю качества медпомощи. «Они выясняют, почему возникла ошибка, и пишут в меддокументации, что госпитализация была необоснованной, – рассказала юрист. – В протокол заседания врачебной комиссии как основание вписывают номер и дату судебного решения. В течение трех дней после врачебной комиссии нужно изменить и электронную медицинскую документацию – там тоже будет стоять пометка, что запись недействительна».
«Де-юре такая запись не должна стать основанием для отказа в опекунстве или преподавании», – говорит она. Но если опека решит отказать, «она найдет другие нарушения».
Юрист практики здравоохранения и технологий юридической фирмы BGP Litigation Анастасия Мырсина отмечает, что сейчас законы не регламентируют процедуру удаления или внесения правок в первичную медицинскую документацию. Если КС признает оспариваемые нормы неконституционными, потребуется разработать определенный порядок уничтожения данных, оспоренных в судебном порядке, сказала она «Ведомостям».