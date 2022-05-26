Конституционный суд определит порядок уничтожения медицинских документов

Она полагает, что хранение медицинской документации, даже если она была признана незаконной, нарушает ее права: в частности, это может помешать ей преподавать, так как для этого необходима соответствующая медицинская справка, а также быть опекуном недееспособного сына – эту способность также необходимо подтверждать справкой из психонаркологического диспансера. А медкарта с недостоверными сведениями «будет вводить в заблуждение врача и отнимать его время», говорится в жалобе.