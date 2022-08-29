Для прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР упростили миграционные правила

Граждане Украины прежде должны были раз в год выезжать из РФ, если работают по патенту, или выезжать из России каждые 90 суток, если у них патента нет, объясняет руководитель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов: «Теперь им не нужны для работы ни патент, ни разрешение на работу. Это установлено указом. То есть никто не может их штрафовать или выдворять за нарушение миграционного законодательства». Сейчас, полагает эксперт, просто «нет возможности его выполнять, поскольку идут боевые действия и граница с Украиной закрыта».