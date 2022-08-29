Для прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР упростили миграционные правила

Для прибывших с территории Украины, ДНР и ЛНР упростили миграционные правилаОни смогут находиться в России без ограничения срока и работать без патента
Президент России Владимир Путин 27 августа упростил миграционные правила для граждан Украины, ДНР и ЛНР. При условии прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медосвидетельствования они смогут пребывать в России без ограничения сроков. Эти процедуры приезжим необходимо пройти в течение 30 дней с момента вступления указа в силу. Они смогут трудиться в России без разрешения на работу или патента.
Работодатели при найме выходцев с Украины, из ДНР или ЛНР должны будут уведомить региональное управление МВД о заключении и расторжении договоров, в том числе если они были подписаны до вступления в силу указа. Правоохранители будут проверять мигрантов, но основания для отказа им во въезде в РФ, как уточняется в указе, содержатся в п. 9 ст. 18 закона о правовом положении иностранных граждан: это, в частности, участие в насильственном изменении основ конституционного строя РФ или создание в той или иной форме угрозы безопасности РФ.
Граждане Украины прежде должны были раз в год выезжать из РФ, если работают по патенту, или выезжать из России каждые 90 суток, если у них патента нет, объясняет руководитель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов: «Теперь им не нужны для работы ни патент, ни разрешение на работу. Это установлено указом. То есть никто не может их штрафовать или выдворять за нарушение миграционного законодательства». Сейчас, полагает эксперт, просто «нет возможности его выполнять, поскольку идут боевые действия и граница с Украиной закрыта».
Что касается дактилоскопии и медосвидетельствования, то с начала 2022 г. эти требования и так касаются всех иностранных граждан на территории России, добавляет Каримов.
Сейчас у прибывающих в Россию два пути, говорит правозащитница Светлана Ганнушкина: «Первая возможность – получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и затем гражданство. Второй путь – через получение статуса временного убежища». Но с последним возникают сложности, говорит она. Статус временного убежища украинцам стали давать с 2014 г., в 2015 г. его получили около 300 000 человек, рассказывает Ганнушкина: «После этого большинство из них получили российское гражданство». Летом 2022 г., как сообщало МВД, статус временного убежища получили 50 000 человек, хотя ведь въехало в Россию гораздо больше людей, отмечает она.
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человека въехало в РФ с 24 февраля 2022 г., следует из сообщения координационного штаба Минобороны по гуманитарному реагированию. Среди них 587 186 детей
Еще в июне МВД опубликовало для обсуждения законопроект, где предложило ввести институт «временной защиты» как один из видов убежища. Под этим предлагалось понимать экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России. В июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выражала сожаление, что законопроект так и не принят. В Госдуму он внесен не был.
Ранее президент установил выплаты гражданам ДНР, ЛНР, Украины, которые прибыли на территорию России (с 1 июля). Они касаются самых незащищенных категорий граждан, говорит Ганнушкина. На прошлой неделе Путин также подписывал указ о поддержке жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей в преддверии 1 сентября.
«Кто-то оказался здесь не из-за своих взглядов, а совершенно случайно, многим приходится приспосабливаться к ситуации, – отмечает политолог Алексей Макаркин. – Поэтому как минимум им нужно помочь адаптироваться в России».