Минюст указал на отсутствие критериев качества частных судебных экспертиз

Минюст указал на отсутствие критериев качества частных судебных экспертизВедомство прогнозирует увеличение количества государственных экспертов по уголовным делам
Министерство юстиции России предлагает запретить проведение негосударственных экспертиз по уголовным делам, делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, а также экономическим преступлениям. Главная новелла, как поясняют в самом ведомстве, – регулирование профессиональной деятельности судебного эксперта, в том числе работающего в системе негосударственной экспертизы. «Это позволит добиться объективности и высокого качества проводимых экспертиз, и, как следствие, уменьшить сроки предварительного расследования и судопроизводства», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минюста.
В законопроекте ведомство указывает, что в настоящий момент в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. В комментарии «Ведомостям» Минюст обратил внимание на то, что критерии оценки компетентности лиц, обладающих специальными знаниями, но не являющихся работниками государственных судебно-экспертных учреждений, достоверности используемых ими экспертных методик и их научной обоснованности законодательно не закреплены.