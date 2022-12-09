Минюст указал на отсутствие критериев качества частных судебных экспертиз

В законопроекте ведомство указывает, что в настоящий момент в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. В комментарии «Ведомостям» Минюст обратил внимание на то, что критерии оценки компетентности лиц, обладающих специальными знаниями, но не являющихся работниками государственных судебно-экспертных учреждений, достоверности используемых ими экспертных методик и их научной обоснованности законодательно не закреплены.