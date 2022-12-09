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Минюст указал на отсутствие критериев качества частных судебных экспертиз

Ведомство прогнозирует увеличение количества государственных экспертов по уголовным делам
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Министерство юстиции России предлагает запретить проведение негосударственных экспертиз по уголовным делам, делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, а также экономическим преступлениям. Главная новелла, как поясняют в самом ведомстве, – регулирование профессиональной деятельности судебного эксперта, в том числе работающего в системе негосударственной экспертизы. «Это позволит добиться объективности и высокого качества проводимых экспертиз, и, как следствие, уменьшить сроки предварительного расследования и судопроизводства», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минюста.

В законопроекте ведомство указывает, что в настоящий момент в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. В комментарии «Ведомостям» Минюст обратил внимание на то, что критерии оценки компетентности лиц, обладающих специальными знаниями, но не являющихся работниками государственных судебно-экспертных учреждений, достоверности используемых ими экспертных методик и их научной обоснованности законодательно не закреплены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных