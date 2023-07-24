Что обсуждали на экспертном совете по духовно-нравственным ценностям

Что обсуждали на экспертном совете по духовно-нравственным ценностямСейчас в них мало российского, решили его участники
Участники Федерального народного совета предложили конкретизировать перечень традиционных российских ценностей и переписать статью Конституции об идеологии. Первое заседание организованного ими общественного экспертного совета по этому вопросу прошло 21 июля в верхней палате парламента.
В основе идеологии РФ должны лежать ценности, которые закреплены указами президента от 2 июля 2021 г. № 400 о стратегии нацбезопасности и от 9 ноября 2022 г. № 809 об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил в докладе директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
По его мнению, эффективно и качественно исполнять указ № 809 можно лишь после конкретизации и научного обоснования «группы традиционных ценностей». Далее, по его словам, необходимо перевести данные определения на понятный любому гражданину язык.
Согласно указу президента № 809, к традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
По словам Лепехина, к примеру, «жизнь» – это «некая данность» и вместе с тем «основной вопрос философии – жизнь или смерть, который стоит перед всем человечеством».
«Если смотреть на эти 17 ценностей, что там российского? Ну, может, крепкая семья – это только наше, но это не научное понятие. Это однополая семья? Если это традиционная семья, то должны быть даны [четкие] определения», – сетовал докладчик. По его мнению, сейчас не ясно, на основе результатов чьих исследований были выбраны именно эти ценности и насколько они были верифицированы.
В качестве примера российских ценностей Лепехин привел «Ведомостям» «чувство справедливости» и «совесть». Понятие «совесть», вытекающее из православной этики, отсутствует почти во всех других культурах: «Стыд есть, а совести нет».
Сопредседатель Федерального народного совета, президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов, в свою очередь, предложил «набраться смелости и написать тезисы с обоснованием того», что нужно «включить в новую Конституцию в замену первой и второй части 13-й статьи об идеологии». В первой части указано, что в РФ «признается идеологическое многообразие», во второй части – что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Айгистов также считает необходимым в доступной форме пояснить «для людей», что «мы строим свободное, справедливое и солидарное интегративное государство». Сенатор Вячеслав Тимченко (также сопредседатель Федерального народного совета) сообщил «Ведомостям», что не все участники заседания поддержали идею Айгистова об изменении Основного закона.
По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в 2020 г., отношение к идеологии отличается в зависимости от возраста респондентов. Например, базовой патриотической идеологии с акцентом на развитие страны, укрепление ее обороноспособности и суверенитет чаще всего симпатизировали россияне в возрасте от 40 лет и старше. Большинство граждан в возрасте от 21 до 39 лет выступали за социалистическую идеологию, основанную на равенстве, справедливости и социальных гарантиях. Молодые люди в возрасте до 20 лет выражали симпатию к либеральной идеологии, в основе которой лежат права человека, гарантия собственности, открытость страны и рыночная экономика.
Последний раз тему изменения ст. 13 Конституции поднимал 12 мая министр юстиции Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. Он отмечал, что «ни одна страна мира» не имеет в своем основном законе запрета на идеологию: данная статья появилась взамен ст. 6 Конституции СССР, закреплявшей руководящую и направляющую роль КПСС. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», – заявил Чуйченко.
Руководитель Минюста не первый, кто говорит об идеологии. 4 ноября 2022 г. спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что ст. 13 Конституции РФ «нередко трактуют как запрещающую идеологию», но эта норма «запрещает закреплять за какой-либо системой идей статус государственной или обязательной». Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 29 июня 2022 г. сообщал, что сам Основной закон имеет «идеологическое значение».
Для изменения ст. 13 Конституции РФ необходимо принимать новый Основной закон, напомнил «Ведомостям» доктор юридических наук, бывший советник президента России Михаил Федотов. Это прямо указано в ст. 135 главы 9 Конституции.
Самые масштабные поправки в Конституцию были внесены в 2020 г. По итогам общероссийского голосования их поддержало 77,92% избирателей. Менять Конституцию из-за одной статьи не будут, уверен первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.