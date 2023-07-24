Что обсуждали на экспертном совете по духовно-нравственным ценностям

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного в 2020 г., отношение к идеологии отличается в зависимости от возраста респондентов. Например, базовой патриотической идеологии с акцентом на развитие страны, укрепление ее обороноспособности и суверенитет чаще всего симпатизировали россияне в возрасте от 40 лет и старше. Большинство граждан в возрасте от 21 до 39 лет выступали за социалистическую идеологию, основанную на равенстве, справедливости и социальных гарантиях. Молодые люди в возрасте до 20 лет выражали симпатию к либеральной идеологии, в основе которой лежат права человека, гарантия собственности, открытость страны и рыночная экономика.