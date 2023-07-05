Как Трутнев предложил развивать патриотическое воспитание в вузах

Государство всегда поддерживает подобного рода молодежные форматы, исходя собственных целей – повышения лояльности молодежи, отмечает политолог Александр Немцев. «Раньше это было движения «Наши», «Молодая гвардия» и т.д., а сейчас это волонтеры, которые тоже себя не показывают, как государство того хочет. Поэтому уход в патриотизм, может быть, – это как раз элемент негласного государственного заказа. Мы хотим, чтобы вы были не просто волонтерами, а волонтерами и патриотами еще», – полагает он.