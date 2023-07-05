Как Трутнев предложил развивать патриотическое воспитание в вузах

Как Трутнев предложил развивать патриотическое воспитание в вузахДальневосточный полпред считает, что о военном деле должно знать как можно больше молодежи
В каждом вузе России должно быть свое патриотическое объединение, а если его нет, и начало его работы не планируется, проректоры по воспитательной работе будут заменяться. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
По его словам, этот вопрос станет «проходным экзаменом» на встрече с проректорами. «Если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора», – сказал Трутнев во Владивостоке на встрече со студенческим активом Дальневосточного федерального университета.
Патриотические объединения должны появиться в каждом учебном заведении России, передает ТАСС слова Трутнева. Эту тему он намерен обсудить с Минобрнауки и Минобороны, уточняет агентство.
Полпред посетовал, что из 7 000 человек, поступающих на курс, лишь 70 записались в патриотический центр ДВФУ – самый большой на Дальнем Востоке. «Это 1%, которые будут знать, что такое военное дело. Мне кажется, что здесь надо что-то менять. Мне кажется 1% – это не то, что сейчас нужно нашей стране», – заявил он.
Днем ранее Трутнев побывал в Сахалинском госуниверситете, где открылся прием заявлений от желающих пройти программу военной подготовки при очном обучении, сообщается на сайте полпредства. Студентам-курсантам там выделят день военных курсов, свободный от других предметов.
«Сегодня каждому жителю нашей страны нужно определиться, на чьей он стороне. <…> Каждый и школьник, и студент должен получить патриотическое воспитание, потому что образование нельзя отделять от воспитания, а воспитание – от патриотизма», – сказал Трутнев.
Патриотические объединения есть сейчас в большинстве государственных университетов, сообщил «Ведомостям» председатель совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности при Минобрнауки РФ Андрей Платонов. Он отметил, что эта работа [по патриотическому воспитанию] требует дополнительного развития, и в этом вузы получают поддержку и методики от Минобрнауки России и Росмолодежи.
«Если посмотрите ценности указа президента №809 от 9.11.2022 г. («Об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – «Ведомости»), то там все четко расписано. Из университета выходят не просто специалистом, но и сложившимся гражданином, который любит свою родину и готов своей дальнейшей работой вкладываться в развитие экономики и безопасности страны», – подчеркнул собеседник.
Платонов пояснил, что участие в патриотических движениях в вузах предполагает волонтерскую деятельность, «формирует отношение ко всем государственным праздникам и памятным датам», к истории своего университета, города. «Все это вкладывается в понятие патриотической работы», – отметил он.
В ноябрьском указе президента целью госполитики названа защита России от социокультурных угроз. Под традиционными ценностями при этом надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним в указе отнесены, в частности, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.
Чтобы защитить традиционные ценности, в стране необходимо, в числе прочего, совершенствовать формы и методы воспитания и образования детей и молодежи, говорится в документе.
Видимо, цель высказывания Трутнева – обратить внимание, что военно-патриотическое воспитание – это серьезное направление [образовательной работы], полагает первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию, научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.
«Сегодня во всех вузах есть студенческие организации, которые связаны с патриотическим движением. В моем вузе есть, например, военно-исторический клуб, музей. И большинство учебных заведений имеют такого рода структурные подразделения», – сказал он «Ведомостям».
Мажуга считает, что в инженерно-технических вузах патриотическое воспитание еще важнее, чем в гуманитарных. «Поскольку мы говорим о технологическом суверенитете, нужно, чтобы понимание этого было и у молодежи», – отметил он.
Важно, чтобы эта работа осуществлялась не для галочки, чтобы это было не движение ради движения, с лозунгами, которые будут вызывать у студентов «лишь усмешки», считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Надо подумать и предложить конкретные варианты патриотической работы по сути уже со взрослыми людьми. Чтобы они сами подсказали, что им интересно», – сообщила она «Ведомостям». Например, это могут быть поисковые движения, уточнила депутат.
«Думаю, что, во-первых, это [заявление Трутнева] связано со специальной военной операцией, и такие KPI для вузов объяснимы именно этим. Во-вторых, молодежь, по общему мнению, бывает менее патриотична. Она не воспитывалась в советской школе, не ходила в советские кружки. Видимо, есть желание, чтобы такие кружки появились», – отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
По его мнению, старшее поколение вспоминает военно-патриотическое воспитание в СССР с ностальгией и хотело бы распространить его на современность. Но оно «будет носить формальный характер», считает эксперт.
Государство всегда поддерживает подобного рода молодежные форматы, исходя собственных целей – повышения лояльности молодежи, отмечает политолог Александр Немцев. «Раньше это было движения «Наши», «Молодая гвардия» и т.д., а сейчас это волонтеры, которые тоже себя не показывают, как государство того хочет. Поэтому уход в патриотизм, может быть, – это как раз элемент негласного государственного заказа. Мы хотим, чтобы вы были не просто волонтерами, а волонтерами и патриотами еще», – полагает он.
Важно разграничить формальную и неформальную сторону, считает эксперт. С формальной точки зрения вузы, очевидно, прислушаются к Трутневу, и создадут патриотические клубы, но какую деятельность они будут вести – это еще вопрос. Нужно уточнить, чего именно в правительстве ждут от таких организаций, добавил Немцев.
Чтобы заинтересовать студентов, нужен соревновательный аспект, предполагает он. Как правило, задача подобных объединение – просвещение студентов на патриотическую тему, встречи с ветеранами, возложение цветов к памятникам по памятным датам, «а это скучно», говорит он.
«Пока форма активной деятельности, которая интересна молодежи, не будет создана, все это будет лишь на бумаге. <…> Это сложная история, и эффективность ее, как показывает практика всех текущих событий, даже для самого государства, минимальна», – заключил эксперт.
С 1 сентября в российских вузах введут курс «Основы российской государственности», писали «Ведомости». Поручение создать его президент подписал в январе. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России», который курирует внутриполитический блок Кремля совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки.
Этот курс нацелен на формирование у студентов «осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности», а также на создание «духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации», говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Научный руководитель «ДНК России» Андрей Полосин отмечал, что дополнительную подготовку пройдут всего около 50 000 преподавателей вузов.
Кроме того, с 1 сентября 2024 г. в российских школах может появиться учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины», который заменит «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и дополнится «актуальными темами и разделами».