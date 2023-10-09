Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского труда

В течение 200-летнего периода истории США, данные по которому изучила Голдин, участие женщин на рынке труда не росло непрерывно на протяжении всего времени, а имело вместо этого U-образную кривую. Так, доля занятых женщин сначала сократилась в начале XIX века с переходом от аграрного общества к индустриальному, но спустя столетие вновь начала расти вместе с сектором услуг.