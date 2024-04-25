В каждом третьем регионе переизбыток администраторов в больницах

В каждом третьем регионе переизбыток администраторов в больницахСчетная палата выявила, что в отдельных регионах их больше, чем врачей
Больницы и поликлиники более трети российских регионов (36 субъектов из 85, без учета новых территорий) имеют избыточное число административного персонала, следует из промежуточных результатов аудита использования средств ОМС медицинскими организациями в 2021–2023 гг. Счетной палаты (СП). Доклад есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель СП. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 г.
В целом по России доля административно-управленческого персонала (АУП) от общего числа работников медорганизаций составляла, по подсчетам СП: в 2021 г. – 31,5%, в 2022 г. – 31,9%, за девять месяцев 2023 г. – 31,9%. К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и т. д.
В 36 субъектах для больниц данный показатель значительно выше среднероссийского показателя, подсчитали аудиторы. Наибольшая доля затрат на АУП – в Сахалинской области (в 2021 г. – 38,9%, в 2022 г. – 50,7%, за 9 месяцев 2023 г. – 61,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (33,3, 34,1 и 41,6%), Курганской области (33,8, 35,8 и 35,1 %), Хабаровском крае (34,2, 35,5 и 34,9 %).
В поликлиниках 34 регионов существует такая же проблема. Наибольшая доля расходов на администраторов фиксировалась в Сахалинской (40,2, 46,4 и 54,1%), Новгородской (33,6, 50 и 41,1 %), Ивановской (37,2, 37,2 и 35,3 %) областях, Чеченской Республике (33,8, 33,6 и 32,6%), следует из доклада СП.
Настораживает аудиторов и дисбаланс в штатной структуре медорганизаций. Средняя доля административно-управленческого персонала в государственных медорганизациях отдельных регионов (например, в Курганской области) в 2022 г. превышала 40%, при том что доля врачей составляла всего 11,1%, говорится в отчете.
По словам представителя пресс-службы Счетной палаты, аналогичная ситуация наблюдается в медорганизациях Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.
Сколько тратят больницы на зарплаты врачам
В среднем по России затраты на оплату труда занимают 64,2% в общей структуре расходов больниц, говорится в отчете. Этот показатель варьируется в зависимости от региона: от 78,4% от всех расходов в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чечне.
При распределении субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС доля затрат на фонд оплаты труда установлена в размере 70% от общих расходов, напомнил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Это, по его мнению, говорит о диспропорции уже на этапе формирования потребности регионов в объеме средств субвенции.
На закупку лекарств в среднем в РФ приходится 16,6% от общих расходов медицинских организаций, говорится в докладе СП. На оплату прочих работ и услуг в среднем по стране больницы тратят 9,2% от всех расходов, здесь аудиторы тоже обнаружили расхождение от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской.
По мнению аудиторов СП, значительное число персонала, не связанного с оказанием медпомощи, говорит о наличии избыточных административных функций, которые можно сократить, централизовав однотипные процедуры.
В ходе опроса в рамках комплексного мониторинга здравоохранения «Народного фронта» (ОНФ) 41% российских медицинских работников сообщили, что не удовлетворены содержанием и условиями своей работы, чаще всего указывая размер заработной платы (70%) и нагрузку – большое количество пациентов и смен (39%), говорит руководитель аналитического департамента в социальной сфере исполкома ОНФ Константин Смирнов. По его мнению, выявленное соотношение доли врачей и административного персонала говорит о существенном перераспределении потенциального дохода врачей в пользу иных сотрудников медорганизаций.
Устанавливаемые Минздравом размеры тарифов на оказание услуг в регионах примерно одинаковы, но по факту они могут дифференцироваться (например, в субъекте случилась эпидемия, поэтому расход на закупку лекарств увеличился), сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, стоит обратить внимание на то, кому платят – администраторам или врачам, так как на эту пропорцию в меньшей степени влияют внешние факторы.
Как сообщала в марте замглавы Минздрава Татьяна Семенова, российским медучреждениям не хватает почти 30 000 врачей и 63 000 средних медицинских работников (цитата по «РИА Новости»).
«Ведомости» направили запросы в Минздрав, ФОМС и территориальные фонды ОМС перечисленных регионов.