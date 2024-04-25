В каждом третьем регионе переизбыток администраторов в больницах

Сколько тратят больницы на зарплаты врачам

В среднем по России затраты на оплату труда занимают 64,2% в общей структуре расходов больниц, говорится в отчете. Этот показатель варьируется в зависимости от региона: от 78,4% от всех расходов в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чечне.

При распределении субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС доля затрат на фонд оплаты труда установлена в размере 70% от общих расходов, напомнил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Это, по его мнению, говорит о диспропорции уже на этапе формирования потребности регионов в объеме средств субвенции.

На закупку лекарств в среднем в РФ приходится 16,6% от общих расходов медицинских организаций, говорится в докладе СП. На оплату прочих работ и услуг в среднем по стране больницы тратят 9,2% от всех расходов, здесь аудиторы тоже обнаружили расхождение от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской.