Гала-концерт Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Казани» пройдет 5 июня

Оперный певец Пласидо Доминго в приветствии к участникам гала-концерта вспомнил, что пел в Казани в 2014 г. «Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце, – сказал он. – Родной город, где родился Федор Шаляпин. Я желаю вам всего наилучшего в вашем будущем. Продолжайте также усердно трудиться и любить музыку». Проект «Юные виртуозы Казани» планируется проводить ежегодно. Он направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышению их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также для популяризации академического музыкального искусства.