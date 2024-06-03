Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Гала-концерт Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Казани» пройдет 5 июня

Видеопослание к участникам конкурса записал Пласидо Доминго
Дарья Снегова
Евгений Разумный / Ведомости

Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани – 2024», который проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной, состоится в столице Татарстана 5 июня. В конкурсе принялИ участие более 100 детей – учащихся казанских детских музыкальных школ и школ искусств. Среди них – солисты-инструменталисты и школьные ансамбли различных составов. Музыканты вместе с педагогами готовились к конкурсу в течение года.

Помимо мировой классики, в рамках гала-концерта прозвучит музыка татарских композиторов Рустема Яхина и Энвера Бакирова, а также современный джаз и обработки народных песен. Победители конкурса выступят вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной. «Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно «говорить» на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом, на это уходят годы упорных занятий. И еще, очень важно сохранить веру в себя. Недостаточно думать, что ты лучший, надо знать, что ты лучший», – уверена Гарифуллина.

Оперный певец Пласидо Доминго в приветствии к участникам гала-концерта вспомнил, что пел в Казани в 2014 г. «Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце, – сказал он. – Родной город, где родился Федор Шаляпин. Я желаю вам всего наилучшего в вашем будущем. Продолжайте также усердно трудиться и любить музыку». Проект «Юные виртуозы Казани» планируется проводить ежегодно. Он направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышению их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также для популяризации академического музыкального искусства.

Аида Гарифуллина – российская оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженная артистка Татарстана (2013). Обучалась в Нюрнбергской высшей школе музыки и Венском университете музыки и исполнительского искусства. В 2013 г. получила I премию на Международном конкурсе оперных певцов Пласидо Доминго Operalia. В 2014 г. стала солисткой Венской оперы, в 2015 г. открыла Венский оперный бал в юбилейном сезоне.

В 2017 г. Гарифуллина была номинирована на премию «Грэмми» (лучшая оперная запись) за «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова. Участвовала в записи альбома Андреа Бочелли Si вместе с Дуа Липой, Эдом Шираном и The Weekend. В 2018 г. выступала вместе с Робби Уильямсом на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. В роли оперной певицы Лили Понс снялась в номинированном на Оскар фильме «Флоренс Фостер Дженкинс».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных