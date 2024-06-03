Гала-концерт Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Казани» пройдет 5 июня

Гала-концерт Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Казани» пройдет 5 июняВидеопослание к участникам конкурса записал Пласидо Доминго
Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани – 2024», который проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной, состоится в столице Татарстана 5 июня. В конкурсе принялИ участие более 100 детей – учащихся казанских детских музыкальных школ и школ искусств. Среди них – солисты-инструменталисты и школьные ансамбли различных составов. Музыканты вместе с педагогами готовились к конкурсу в течение года.
Помимо мировой классики, в рамках гала-концерта прозвучит музыка татарских композиторов Рустема Яхина и Энвера Бакирова, а также современный джаз и обработки народных песен. Победители конкурса выступят вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной. «Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно «говорить» на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом, на это уходят годы упорных занятий. И еще, очень важно сохранить веру в себя. Недостаточно думать, что ты лучший, надо знать, что ты лучший», – уверена Гарифуллина.
Оперный певец Пласидо Доминго в приветствии к участникам гала-концерта вспомнил, что пел в Казани в 2014 г. «Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце, – сказал он. – Родной город, где родился Федор Шаляпин. Я желаю вам всего наилучшего в вашем будущем. Продолжайте также усердно трудиться и любить музыку». Проект «Юные виртуозы Казани» планируется проводить ежегодно. Он направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышению их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также для популяризации академического музыкального искусства.
Аида Гарифуллина – российская оперная певица, заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженная артистка Татарстана (2013). Обучалась в Нюрнбергской высшей школе музыки и Венском университете музыки и исполнительского искусства. В 2013 г. получила I премию на Международном конкурсе оперных певцов Пласидо Доминго Operalia. В 2014 г. стала солисткой Венской оперы, в 2015 г. открыла Венский оперный бал в юбилейном сезоне.
В 2017 г. Гарифуллина была номинирована на премию «Грэмми» (лучшая оперная запись) за «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова. Участвовала в записи альбома Андреа Бочелли Si вместе с Дуа Липой, Эдом Шираном и The Weekend. В 2018 г. выступала вместе с Робби Уильямсом на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. В роли оперной певицы Лили Понс снялась в номинированном на Оскар фильме «Флоренс Фостер Дженкинс».