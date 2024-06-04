Минприроды разработает план по защите Орска от затоплений

Наводнение в Орске

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В области был введен режим ЧС, а также в Тюменской и Курганской областях и в некоторых районах Томской и Самарской областей, писали «Ведомости». 6 апреля следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы.

Прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии», сообщила прокуратура региона 6 апреля. Впрочем, директор компании, которая строила дамбу, 8 апреля в интервью «Первому каналу» заявил, что испортить сооружение могли грызуны. Днем позже мэр города Василий Козупица опроверг эту теорию, заявив, что настоящая причина прорыва дамбы – «невероятно высокий паводок». 11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин раскритиковал дамбу, сказав, что она не стоит потраченного на нее 1 млрд руб., и назвал ее «земляным валом».