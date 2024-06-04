Минприроды разработает план по защите Орска от затоплений

Минприроды разработает план по защите Орска от затопленийДля обоснования необходимости таких мероприятий в бюджет Оренбургской области направят 94 млн рублей
В проекте постановления, разработанном Минприроды (опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов), говорится о необходимости технико-экономического обоснования мероприятий по защите Орска от затоплений. Результатом этого обоснования на основе математического моделирования должен стать комплексный план мероприятий по защите города от затоплений.
В пояснительной записке к проекту ведомство поясняет такую необходимость «изменениями природно-климатических условий и наносимыми от паводковых вод ущербами, в целях решения задач, направленных на защиту населения от затопления Оренбургской области».
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – документ, в котором представлена информация, из которой выводится целесообразность или нецелесообразность создания продукта или услуги. Оно предполагает анализ и оценку различных вариантов защитных мер, включая строительство новых или модернизацию существующих сооружений с учетом их стоимости, эффективности и возможных рисков, пояснил «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Такой анализ включает в себя «детальное изучение гидрологических условий, оценку потенциального ущерба от затоплений, а также разработку экономически обоснованных решений для минимизации этих рисков», уточнил он.
В результате ТЭО будет получен документ с учетом комплекса факторов и причин весеннего стихийного бедствия, а также предложен обновленный комплекс прогнозных и оперативных мер (своевременное прогнозирование уровней наводнений, оповещение о возможных опасных уровнях и предупреждение населения) и инженерно-технических решений (например, создание условий для отвода паводковых вод и в целом их регулирования с помощью создания специальных накопительных емкостей – водохранилищ), направленных на более эффективное предупреждение и минимизацию возможных последствий паводков в будущие годы, сказал «Ведомостям» доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский.
Для выделения финансирования (94 млн руб.) оптимизируют расходы Росводресурсов в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» – будет изменено распределение межбюджетных трансфертов, говорится в тексте к проекту закона. При этом, согласно пояснительной записке, принятие проекта не окажет отрицательного влияния на показатели этой госпрограммы, а также не приведет к увеличению расходов федерального бюджета.
94 млн руб. – это «минимально достаточная сумма для разработки проекта», для серьезных изыскательских работ, но, по оценкам Рыбальченко, не очень большая. В целом же инициатива Минприроды – это рядовая практика, добавил он.
Наводнение в Орске
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В области был введен режим ЧС, а также в Тюменской и Курганской областях и в некоторых районах Томской и Самарской областей, писали «Ведомости». 6 апреля следственные органы по Оренбургской области возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после прорыва насыпной дамбы.
Прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии», сообщила прокуратура региона 6 апреля. Впрочем, директор компании, которая строила дамбу, 8 апреля в интервью «Первому каналу» заявил, что испортить сооружение могли грызуны. Днем позже мэр города Василий Козупица опроверг эту теорию, заявив, что настоящая причина прорыва дамбы – «невероятно высокий паводок». 11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин раскритиковал дамбу, сказав, что она не стоит потраченного на нее 1 млрд руб., и назвал ее «земляным валом».
В первую очередь необходимо смоделировать потоки с учетом изменяющегося количества осадков и современных данных гидрометеорологических служб и уже на основании этой модели далее планировать защитные сооружения в виде дамб, сказал «Ведомостям» эколог, гидрогеолог Георгий Каваносян. «Только такой подход позволит избежать катастроф в будущем», – убежден он. Сейчас меняется климат, из-за него изменяется и количество осадков – все сооружения, которые планировались в советское время, могут в будущем не предотвратить кризисных ситуаций, предупреждает Каваносян. «Мы должны приспосабливаться к климатическим изменениям – это единственное, что мы можем сделать», – говорит он.
Комплексный план по защите Орска от затоплений может включать в себя, например, улучшение системы мониторинга уровня воды в реках и озерах, чтобы своевременно получать информацию о возможных угрозах, модернизацию и укрепление существующих защитных сооружений и строительство новых в местах, где это необходимо, разработку планов эвакуации населения и имущества из потенциально опасных зон в случае угрозы затопления, а также обучение населения действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением, считает Рыбальченко.
Прорыв дамбы в Орске весной мог произойти из-за того, что при ее проектировании не были до конца учтены перспективные факторы развития территории (например, влияние автодорог, подходных насыпей и пространств под мостами, хозяйственного освоения территории) и изменяющиеся природно-климатические условия (увеличение количества осадков, зарастание поймы, увеличение водотока), пояснил Семеновский.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды.