Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбищеЦеремония прошла с воинскими почестями
Депутата Госдумы, ученого-океанолога и полярного исследователя Артура Чилингарова похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.
Прощание с Чилингаровым состоялось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Участие в траурном мероприятии приняли представители органов государственной власти, делового и научного сообществ. В том числе на церемонию прощания пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты Госдумы (представители всех фракций), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На церемонии спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Чилингаров известен не только в России.
«Он – достояние всего мира, человек планетарного масштаба», – сказал председатель нижней палаты парламента.
Володин также отметил, что покойный «не искал легких путей» и всегда стремился поддержать своих избирателей и приехать к ним в такие отдаленные регионы, как Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Красноярский край. Председатель Госдумы подчеркнул, что Чилингаров «с огромной любовью говорил о людях». По его словам, депутат является примером того, как жить и любить свою страну.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что Чилингаров «без преувеличения стал легендой при жизни». По словам министра, ученый вписал свое имя в историю развития Севера и России наравне с самыми известными именами исследователей и полярников.
Как отмечает ТАСС, венки на место прощания с Чилингаровым прислали президент России Владимир Путин, экс-президент Армении Серж Саргсян, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Артур Чилингаров умер 1 июня на 85-м году жизни. По словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутат скончался после продолжительной тяжелой болезни. Соболезнования в связи со смертью Чилингарова выразили Путин, Володин, Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и др.
Чилингаров пришел в политику в 1990-е. Был депутатом Госдумы I–V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – членом фракции «Единая Россия». С ноября 2011-го по июль 2014 г. был сенатором от Тульской области. Вернулся в Госдуму в 2016 г., был избран депутатом VII–VIII созывов. Летом 2007 г. Чилингаров вместе с другими исследователями на подводном аппарате «Мир» первым в мире опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ученый также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 г.