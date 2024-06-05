Неустойчивые дома в зонах сейсмической активности могут признать аварийными

«Многоквартирные дома на этих территориях хотели укреплять за счет средств капремонта <...> однако сейчас власти пришли к выводу, что экономически целесообразнее расселить людей», – пояснил актуальность инициативы Минстроя Склянчук. Есть здания, которые были построены в зонах с высоким риском землетрясений по типовым проектам и без учета специфики региона, добавил Пахомов. При этом по результатам прошлогодней проверки Счетной палаты строительство новых сейсмостойких объектов обходится дороже и на это направляется больше средств, чем на укрепление уже существующих: за пять прошедших лет деньги федерального бюджета в 85% случаев шли именно на постройку новых зданий и лишь 15% – на реконструкцию, говорит парламентарий. Но если, продолжает он, по итогам оценки выяснится, что для бюджета строить будет дешевле, чем укреплять, то должен срабатывать процедурно ускоренный механизм принятия решений и строительства. «Нужно держать и рациональное использование бюджета, чтобы у нас не стартовала еще одна программа переселения из старого и плохо построенного в новое с примерно таким же качеством сейсмоустойчивости. Здесь правительству необходимо поработать над стандартами и правилами возведениями жилья в зонах с высокой сейсмоактивностью», – заключил Пахомов. Сейчас строительство в зонах, предрасположенных к землетрясениям, регулируется сводом правил от 2018 г.