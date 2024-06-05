Неустойчивые дома в зонах сейсмической активности могут признать аварийными

Неустойчивые дома в зонах сейсмической активности могут признать аварийнымиЕсли эксперты решат, что укреплять их не имеет смысла
Многоквартирные дома (МКД) с дефицитом сейсмостойкости могут признать аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Таковыми «следует признавать жилые помещения, расположенные в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов в МКД с дефицитом сейсмостойкости», говорится в подготовленном Минстроем проекте постановления, который опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Такие дополнения ведомство предлагает внести в п. 36 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Под дефицитом сейсмостойкости понимается отрицательное значение разницы в баллах между фактически установленным классом сейсмостойкости МКД и классом сейсмостойкости МКД, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию применительно к сейсмичности района, говорится в пояснительной записке.
Такие дома будут признаны аварийными и снесены, если невозможно или нецелесообразно повышать их сейсмостойкость (степень устойчивости сооружения) до уровня, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию, следует из текста проекта постановления. Если же возможно усилить устойчивость дома до необходимого, то такие строения будут подвержены реконструкции, т. е. сейсмоусилению.
Для того чтобы дом признали непригодным для жизни, заявитель должен будет представить заключение специализированной организации о классе сейсмостойкости МКД. После этого комиссия, созданная органом местного самоуправления (в нее могут быть включены представители профильных научно-исследовательских институтов), вынесет решение о том, стоит ли усиливать дом, снести его или оставить все как прежде, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Сейсмоактивность в 6 баллов предполагает «умеренные разрушения»: начинаются повреждения в стенах каменных домов, а с 8 баллов почва под домом раздвигается трещинами и дома разрушаются, поясняет эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук.
Сейсмически опасными субъектами «в наивысшей степени» являются 43 региона, где живет в общей сложности более 40 млн россиян, сказал в беседе с «Ведомостями» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. К таковым, в частности, относятся Кавказ (от Краснодарского края до Дагестана), Дальний Восток и юг Сибири, Камчатка, Сахалинская область и Курилы, Якутия, Иркутская область, Бурятия, Тува, Алтай, говорит координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
Как расселяют аварийное жилье
Расселение аварийного жилья осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего по федпроекту необходимо расселить 9,97 млн кв. м аварийного жилья. Сейчас реализуется программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Регионы, которые уже выполнили действующую программу, приступили к расселению непригодного для проживания жилищного фонда, выявленного с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.
«Многоквартирные дома на этих территориях хотели укреплять за счет средств капремонта <...> однако сейчас власти пришли к выводу, что экономически целесообразнее расселить людей», – пояснил актуальность инициативы Минстроя Склянчук. Есть здания, которые были построены в зонах с высоким риском землетрясений по типовым проектам и без учета специфики региона, добавил Пахомов. При этом по результатам прошлогодней проверки Счетной палаты строительство новых сейсмостойких объектов обходится дороже и на это направляется больше средств, чем на укрепление уже существующих: за пять прошедших лет деньги федерального бюджета в 85% случаев шли именно на постройку новых зданий и лишь 15% – на реконструкцию, говорит парламентарий. Но если, продолжает он, по итогам оценки выяснится, что для бюджета строить будет дешевле, чем укреплять, то должен срабатывать процедурно ускоренный механизм принятия решений и строительства. «Нужно держать и рациональное использование бюджета, чтобы у нас не стартовала еще одна программа переселения из старого и плохо построенного в новое с примерно таким же качеством сейсмоустойчивости. Здесь правительству необходимо поработать над стандартами и правилами возведениями жилья в зонах с высокой сейсмоактивностью», – заключил Пахомов. Сейчас строительство в зонах, предрасположенных к землетрясениям, регулируется сводом правил от 2018 г.
Основной критерий, по которому могут определить аварийность МКД, – это сейсмостойкость фундамента, на котором расположен дом: в советское время его не укрепляли в отличие от новостроек, поэтому панельные дома могут сложиться в случае сильных подземных толчков, говорит Склянчук. Еще один критерий – это год постройки здания: таковым могут признать любой дом старше 100 лет, находящийся в зоне сейсмической активности, добавил Рязанцев.
Сейчас, согласно положению, в которое Минстрой предлагает изменения, непригодными для проживания признаются дома, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно предотвратить подтопление территорий, а также дома, расположенные в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях.
Президент Владимир Путин еще в 2022 г. в перечне поручений по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа указал на необходимость определения критериев, на основании которых можно признать аварийными дома, если их сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой.