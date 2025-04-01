КС: дата отсчета исковой давности начинается с прокурорской проверки

КС: дата отсчета исковой давности начинается с прокурорской проверкиЗа ошибки госорганов пришлось платить собственнику
Конституционный суд (КС) утвердил позицию о начале течения сроков исковой давности – с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Таким образом, суд не нашел оснований для принятия жалобы Дениса Серегина. Он утверждал, что государственные органы, не принявшие вовремя меры по защите своей собственности, фактически перекладывают ответственность за свои ошибки на частных лиц.
В 2010 г. Серегин купил участок в Подмосковье у гражданки Серегиной Д. М. (об их возможных родственных связях не сообщается. – «Ведомости»), которая в свою очередь приобрела его в 2007 г. у предыдущего владелеца Архипова Р. Н. Незадолго до этой сделки в том же 2007 году Архипов поставил участок на кадастровый учет и зарегистрировал право собственности на основании архивных данных о предоставлении земли по решению сельских властей от 1993 г. Спустя два года после того, как владельцем участка стал Серегин, прокуратура Мытищ обнаружила, что в архиве отсутствует решение сельских властей о передаче участка Архипову и сочла, что у него не было оснований оформлять права собственности. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском ко всем трем участникам событий – Архипову, Серегиной и Серегину, потребовав признать недействительными как постановку участка на кадастровый учет, так и оформление прав собственности. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал, посчитав Серегина добросовестным приобретателем. В 2015 г. апелляция отменила это решение, признав, что участок выбыл из муниципальной собственности вопреки воли властей, а значит, может быть истребован, даже если заявитель не знал о нарушениях.
К 2021 г. Серегин дошел с жалобой до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия тогда признавала. Тот счел действия российских судов нарушением права собственности, указав, что власти не контролировали свою землю, допустили продажу участка и не компенсировали ущерб. В 2022 г. Московский областной суд пересмотрел дело и отказал прокурору в иске, но затем апелляция вновь признала сделку незаконной. В 2023 г. суд окончательно истребовал участок у заявителя, а в 2024 г. Верховный суд отказал в пересмотре дела. Никакой компенсации Серегин не получил.
Дело сочинских садоводов
Как отмечает Серегин в жалобе в КС, положения Гражданского кодекса (ГК) позволяют истребовать земельный участок из владения добросовестного приобретателя без учета бездействия публичных властей и справедливого возмещения. Заявитель настаивал, что ошибки и бездействие государственных органов не должны влиять на права граждан. При этом ч. 3 ст. 35 Конституции устанавливает, что принудительное изъятие имущества для госнужд возможно только при условии предварительного и справедливого возмещения. Также Серегин пишет, что п. 1 ст. 196 ГК в системном толковании со ст. 200 ГК позволяет властям произвольно и без любых временных ограничений определять дату начала срока исковой давности, что дает возможность истребовать имущество в любое время и лишить добросовестного приобретателя его собственности.
В своем отказном определении КС разъяснил, что начало течения срока исковой давности определяется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Кроме того, в случае обращения в суд с защитой прав других лиц срок исковой давности начинается с момента, когда это лицо узнало о нарушении. Вопреки доводам заявителя, говорится в документе, ч. 1 ст. 327.1 ГПК (пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции) не создает преимуществ сторонам в представлении доказательств и позволяет суду апелляционной инстанции принимать дополнительные доказательства, если лицом, участвующим в деле, не была обоснована невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд не признал эти причины уважительными.
Задача КС в этом деле была достаточно простой: переподтвердить позицию о том, что забирать земельный участок без срока давности неконституционно, считает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Недавние позиции КС по делу сочинских садоводов, пусть и с большими оговорками, могли бы быть применены по аналогии, утверждает юрист. Но фактически КС засилил позицию прокуратуры, что можно изымать собственность через 5, 10, 15 лет после приватизации даже у добросовестных приобретателей, указал Брикульский.
Помимо уже ставшего привычным отказа от признания авторитета ЕСПЧ в вопросах защиты российских граждан, который, когда мы еще были частью Совета Европы, был обязательным для России, дело примечательно явно несправедливой адресностью ответственности, считает адвокат «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. Более того, говорит Ларионов, самое забавное в том, что сроки исковой давности по деликтным требованиям к виновным государственным служащим истекли, а к невиновному собственнику – нет.
Старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай отмечает, что КС уклонился от разрешения очень актуального вопроса о применении ст. 327.1 ГПК в той части, что позволяет прокуратуре после неоднократных отмен вышестоящими инстанциями (включая ЕСПЧ) представлять все новые доказательства.