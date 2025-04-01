КС: дата отсчета исковой давности начинается с прокурорской проверки

В 2010 г. Серегин купил участок в Подмосковье у гражданки Серегиной Д. М. (об их возможных родственных связях не сообщается. – «Ведомости»), которая в свою очередь приобрела его в 2007 г. у предыдущего владелеца Архипова Р. Н. Незадолго до этой сделки в том же 2007 году Архипов поставил участок на кадастровый учет и зарегистрировал право собственности на основании архивных данных о предоставлении земли по решению сельских властей от 1993 г. Спустя два года после того, как владельцем участка стал Серегин, прокуратура Мытищ обнаружила, что в архиве отсутствует решение сельских властей о передаче участка Архипову и сочла, что у него не было оснований оформлять права собственности. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском ко всем трем участникам событий – Архипову, Серегиной и Серегину, потребовав признать недействительными как постановку участка на кадастровый учет, так и оформление прав собственности. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал, посчитав Серегина добросовестным приобретателем. В 2015 г. апелляция отменила это решение, признав, что участок выбыл из муниципальной собственности вопреки воли властей, а значит, может быть истребован, даже если заявитель не знал о нарушениях.