Предельное количество платных мест в вузах определит межведомственная группа

Российские университеты ранее опирались на несколько критериев при формировании количества платных мест, отметил заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. По его словам, ключевой критерий – соотношение спроса среди абитуриентов и возможностей университета, которые регулировались вузом через балл единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он во многом определял контингент и качество абитуриентов. Вузы старались не устанавливать низкий порог баллов ЕГЭ для таких абитуриентов, потому что он мог повлиять на показатель эффективности образовательной деятельности учебного заведения. Помимо этого университеты опирались на размер академической группы, свою ресурсную составляющую и нагрузку преподавателей, продолжил Габдрахманов. Минобрнауки и ранее контролировало то, как проходят приемные кампании вузов: они отчитывались перед ведомством ежегодно по бюджетному и платному приему, в том числе вносили баллы ЕГЭ, по которым поступил студент.