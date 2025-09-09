Предельное количество платных мест в вузах определит межведомственная группа

Предельное количество платных мест в вузах определит межведомственная группаТуда войдут органы госвласти, учредители университетов и заинтересованные работодатели
Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) до 5 ноября 2025 г. разместит в личных кабинетах университетов предложения о лимитах по местам на платное обучение на 2026/27 учебный год. После этого вузы в течение пяти дней смогут внести свои предложения и изменения вместе с обоснованием. Такие правила по ограничению платных мест в университетах разработало правительство. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, он вступит в силу с 1 октября 2025 г.
Срок действия постановления правительства – один год. После приемной кампании 2026–2027 гг. и анализа ее итогов правила могут измениться. В проекте указано, что положения по ограничению платного приема будут действовать как для государственных, так и для частных вузов. Исключением станут учебные заведения, подведомственные Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, Службе внешней разведки, ФСБ, МЧС и т. д.
Для согласования предельного количества мест Минобрнауки создаст межведомственную рабочую группу при конкурсной комиссии ведомства. В ее состав войдут представители федеральных ведомств – учредителей образовательных организаций, органов власти, а также объединений работодателей и профильных организаций.
После того как вуз представит свои предложения и корректировки по платным местам, Минобрнауки рассмотрит их до 20 ноября 2025 г. и далее направит в межведомственную рабочую группу проект по предельному количеству мест. На основании рекомендаций комиссии министерство до 31 декабря этого же года утвердит итоговое количество платных мест на 2026/27 учебный год.
В сообщении пресс-службы Минобрнауки говорится, что ограничение платного приема будет проходить поэтапно и только по определенным направлениям подготовки. Их перечень еще предстоит сформировать. Отсутствие предельной планки по количеству мест для платного приема негативно влияет на качество образования, указали в Минобрнауки. Объем коммерческого приема должен соотноситься с реальными ресурсами вузов – числом преподавателей и уровнем материально-технической базы, добавили там же. В министерстве также отметили, что сейчас более половины выпускников 11-х классов обеспечено бюджетными местами. Это позволяет говорить о высоком уровне доступности высшего образования, подчеркнули там же.
Российские университеты ранее опирались на несколько критериев при формировании количества платных мест, отметил заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. По его словам, ключевой критерий – соотношение спроса среди абитуриентов и возможностей университета, которые регулировались вузом через балл единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он во многом определял контингент и качество абитуриентов. Вузы старались не устанавливать низкий порог баллов ЕГЭ для таких абитуриентов, потому что он мог повлиять на показатель эффективности образовательной деятельности учебного заведения. Помимо этого университеты опирались на размер академической группы, свою ресурсную составляющую и нагрузку преподавателей, продолжил Габдрахманов. Минобрнауки и ранее контролировало то, как проходят приемные кампании вузов: они отчитывались перед ведомством ежегодно по бюджетному и платному приему, в том числе вносили баллы ЕГЭ, по которым поступил студент.
Сколько платников и бюджетников в университетах
Говоря о том, успеют ли вузы качественно подготовить обоснования по корректировке числа мест за пять дней, Габдрахманов напомнил порядок, который действовал до 1 сентября 2025 г. Тогда университеты должны были заранее обозначить предельное количество платных студентов по программам. «Понятно, что большинство вузов завысили цифры, чтобы не потерять потенциальных студентов. Если сейчас будет действовать аналогичное правило, можно ожидать повторения этой ситуации: университеты будут указывать завышенные показатели», – считает он. В результате обоснование корректировки числа мест окажется формальным – без серьезной аналитики, основанное скорее на интуиции и опыте прошлых лет, заключил Габдрахманов.
Создание межведомственной рабочей группы позволит избежать решений, основанных исключительно на мнениях отдельных ведомств, считает проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. При этом она отметила, что срок в пять дней для подачи предложений вузами кажется крайне ограниченным. «Это создает риск формального подхода к подготовке документов и недостаточно глубокого рассмотрения вопросов», – добавила она.