В каких регионах самые высокие выплаты за заключение контракта с Минобороны

В каких регионах самые высокие выплаты за заключение контракта с МинобороныНовая волна индексаций в субъектах прошла в феврале и марте
В марте сразу несколько регионов проиндексировали выплаты за заключение контракта с Минобороны России. 3 марта Волгоградская область повысила региональную выплату на 500 000 руб. до 2,6 млн. Итого вместе с федеральной выплатой в размере 400 000 руб. добровольцы смогут получить здесь 3 млн руб. разово. Надбавка будет действовать до 31 мая.
В тот же день до 3,6 млн руб. была увеличена единовременная выплата за заключение контракта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). До 30 апреля она будет составлять 3,6 млн руб. В официальном сообщении окружного департамента социальной защиты не уточняется, включает ли эта выплата федеральную часть. «Ведомости» направили запрос в ведомство.
Также в марте выплаты контрактникам были увеличены в Астраханской области (до 2,6 млн руб.), Ростовской области (до 3 млн руб.), Хабаровском крае (до 2,1 млн руб.) и ряде других субъектов.
Самая высокая региональная выплата за заключение контракта с Минобороны была введена 19 февраля в Санкт-Петербурге. Ее размер был увеличен на 1 млн руб. и составил 4,1 млн руб. Таким образом, вместе с федеральной выплатой добровольцы единовременно могут получить 4,5 млн руб.
На 2-м месте по размеру выплат добровольцам располагается Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Здесь в дополнение к региональным 3,55 млн руб. полагаются муниципальные 150 000 руб., итого выходит 3,7 млн руб. В Магаданской области размер единовременной выплаты контрактникам на 100 000 руб. меньше – 3,6 млн руб. На Дальнем Востоке это самая высокая выплата, говорится на сайте contract.49gov.ru.
Следом идут вышеупомянутый ЯНАО, Краснодарский край и Ростовская область. В последних двух субъектах размер выплаты составляет 3 млн руб. На Кубани в нее включено 500 000 руб. от муниципалитета. В Татарстане и Свердловской области этот показатель также один из самых высоких в России – 2,5 млн и 2,7 млн руб. соответственно. В Москве размер региональной выплаты составляет 1,9 млн руб.
Размер выплат контрактникам в регионах зависит от возможностей регионального бюджета, говорит политолог Алексей Макаркин. «Где возможности есть, там увеличивают, где нет – уменьшают <...> Все зависит от ситуации в конкретном субъекте», – сказал он «Ведомостям».
Осенью 2025 г. в ряде регионов наблюдалась тенденция сокращения выплат добровольцам. Этот тренд отражал переход от экстренных мер к более плановой и бюджетно ориентированной модели поддержки, считает политолог, президент Центра региональной политики Илья Гращенков.
«Параллельно власти несут огромные социальные обязательства: поддержка семей мобилизованных, выплаты семьям погибших, помощь беженцам и раненым», – сказал эксперт «Ведомостям».
В 2025 г. порядка 417 000 человек заключили контракт с Минобороны, заявлял заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 декабря. Помимо этого более 36 000 граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.