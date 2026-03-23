У 40% девочек в средней школе много учебного и мало свободного времени

Спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно говорил о том, что у российских школьников очень высокая учебная нагрузка. В августе прошлого года он вновь заявил, что школьники в среднем проводят за учебой по 8–10 часов в день. По его словам, несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано. Володин также отметил, что этот вопрос становится все более актуальным по причине того, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания – технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т. д., тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени.