У 40% девочек в средней школе много учебного и мало свободного времени

У 40% девочек в средней школе много учебного и мало свободного времениПри высокой учебной занятости различия в объеме досуга почти не сказываются на успеваемости, говорят эксперты
Наибольшая доля девочек, обучающихся в средней школе, относится к группе тех, у кого много учебного и мало свободного времени (почти 40%). У трети учениц (27%) мало учебного и много свободного времени, у каждой пятой (20%) много учебного и свободного времени. Только 13% девочек относятся к группе школьников, у которых мало учебного и свободного времени.
К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, проанализировав обучение 2843 школьников 5–8-х классов в Московской области. Среди них было 57% девочек и 43% мальчиков. Результаты исследования опубликованы в первом в 2026 г. выпуске научного журнала «Отечественная и зарубежная педагогика» (издает Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева, подведомственный Минпросвещения).
Под учебным временем в исследовании подразумевалась суммарная недельная внешкольная образовательная нагрузка: выполнение домашнего задания, занятия с репетиторами, дополнительные занятия по школьным предметам. Свободное время – это разница общего количества часов в неделю (168 часов) и того времени, которое школьник проводит в кружках, секциях, на занятиях с репетитором, тратит на сон, еду, гигиену, домашние обязанности, выполнение уроков и школьное обучение.
Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов отметил, что результаты исследования релевантны для всей страны, особенно для городов. Такой вывод можно сделать по тому, как респонденты отвечают на вопросы об участии в кружках и секциях, занятиях с репетиторами, которые соответствуют федеральному распределению, добавил он.
Большинство мальчиков из средней школы (почти 34%) относятся к группе учащихся, у которых мало учебного и много свободного времени. Чуть меньше школьников (31%) вошло в группу с большим учебным временем и малым свободным. Каждый пятый мальчик (20%) представляет группу школьников с большим количеством учебного и свободного времени. Только 15% опрошенных мальчиков относились к тем, у кого мало учебного и свободного времени.
Наиболее высокие оценки получают школьники с высокой учебной нагрузкой и ограниченной свободной занятостью, а самые низкие – с низким учебным временем и высоким свободным, говорится в публикации. Наиболее гармоничными являются две группы: с большим количеством учебного и свободного времени, а также с малым их количеством. В первой группе учеба сочетается с достаточным восстановлением в свободное время. Во второй группе действует компенсация в виде самоорганизации и продуктивных форм занятости, предположили исследователи.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно говорил о том, что у российских школьников очень высокая учебная нагрузка. В августе прошлого года он вновь заявил, что школьники в среднем проводят за учебой по 8–10 часов в день. По его словам, несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано. Володин также отметил, что этот вопрос становится все более актуальным по причине того, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания – технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т. д., тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени.
Практический вывод из этого исследования для родителей и школ не состоит в том, что ребенка нужно сильнее загружать учебой, пояснил Иванов. При высокой учебной занятости школьники демонстрируют сходный уровень успеваемости как при большом, так и при ограниченном свободном времени, отметил он. Дефицит свободного времени сам по себе не выглядит обязательным условием хорошей успеваемости, подчеркнул Иванов.
Ребенку полезен баланс, при котором регулярная учебная работа может сочетаться с насыщенной внеучебной жизнью, отметил эксперт. По словам Иванова, родителям не стоит превращать внешкольное время только в продолжение школы дома. Гораздо продуктивнее выстраивать режим, в котором есть место не только урокам и дополнительным академическим занятиям, но и физической активности, прогулкам, общению с семьей и друзьями, восстановлению и личным интересам.
Такой подход лучше всего отражает главный смысл результатов исследования: для успеваемости важна не максимальная загрузка любой ценой, а разумно организованная жизнь ребенка, в которой учеба занимает важное, но не единственное место, добавил Иванов.
Хотя исследование показывает, что дети с более высокой успеваемостью обычно тратят на учебу больше времени, сама учебная нагрузка нередко оказывается не причиной, а следствием их хороших результатов, считает ведущий аналитик практики «Молодежь и образование» Аналитического центра ВЦИОМ Александр Одинцов. По его словам, именно успевающие дети чаще берут на себя дополнительную нагрузку, например факультативы или участие в олимпиадах. Школа не должна делать простых выводов и перегружать школьников для повышения их успеваемости, отметил Одинцов. Родителям также надо понимать, что погоня за высокой учебной нагрузкой ради высоких оценок – стратегия с высокими рисками, заключил он.