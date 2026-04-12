Вход только по пропускам: как создавались и какими стали космические городки

«В направлении не написали точный адрес, только районный центр и номер почтового ящика. Приехали на вокзал и пошли с однокурсницей в отделение транспортной милиции с вопросами, куда нам идти. То ли они сами не знали, то ли не захотели раскрывать секреты, но отправили на совершенно другой завод. На нем нас расспросили, проверили документы и подсказали, как доехать до предприятия. При въезде в космический поселок стоял шлагбаум», – вспоминает Татьяна П. Затем молодые специалистки три месяца проходили проверки службы безопасности. На это время им предложили или поработать на местной почте, или поехать домой и ждать, когда придет вызов. «В 1990-е шлагбаум сняли, а на предприятие начали приезжать иностранцы: индусы и, кажется, китайцы», – добавляет она.