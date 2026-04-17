ФМБА отчиталось о снижении летальности ранений в зоне спецоперации до 0,1%

Сводные отряды ФМБА – это «медицинский спецназ», пояснила Скворцова во время пресс-подхода на мероприятии. В состав таких подразделений входят высококвалифицированные хирурги, травматологи, реаниматологи, а в некоторых случаях – нейрохирурги и сосудистые хирурги. За все время работы в зоне спецоперации (не уточнила, с какого именно момента. – «Ведомости») и на прилегающих территориях сводные отряды ФМБА оказали медицинскую помощь более чем 191 000 пострадавших, при этом в 2025 г. прирост к общему количеству пострадавших составил 45%. Также на конец 2025 г. силами сводных отрядов на передовой было проведено почти 15 000 операций. Сейчас эта цифра близится к 16 000, уточнила глава ФМБА.