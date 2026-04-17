ФМБА отчиталось о снижении летальности ранений в зоне спецоперации до 0,1%СВО стала мощным катализатором в развитии военной медицины, считают эксперты
Показатели летальности раненых в зоне проведения спецоперации удалось снизить до 0,1%, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства 16 апреля. Достижение такого показателя стало возможным благодаря приближению высокотехнологичной медицинской помощи к линии боевого соприкосновения и работе пяти сводных медицинских отрядов в Курской области, Мариуполе, Донецке, Энергодаре и Красноперекопске.
Сводные отряды ФМБА – это «медицинский спецназ», пояснила Скворцова во время пресс-подхода на мероприятии. В состав таких подразделений входят высококвалифицированные хирурги, травматологи, реаниматологи, а в некоторых случаях – нейрохирурги и сосудистые хирурги. За все время работы в зоне спецоперации (не уточнила, с какого именно момента. – «Ведомости») и на прилегающих территориях сводные отряды ФМБА оказали медицинскую помощь более чем 191 000 пострадавших, при этом в 2025 г. прирост к общему количеству пострадавших составил 45%. Также на конец 2025 г. силами сводных отрядов на передовой было проведено почти 15 000 операций. Сейчас эта цифра близится к 16 000, уточнила глава ФМБА.
Медицинские работники агентства, как и военнослужащие, полностью экипированы, подчеркнула Скворцова. Отряды оснащены бронированными медицинскими автомобилями повышенной проходимости «Буран» и машинами скорой помощи скрытого бронирования с использованием кевларового (высокопрочное волокно. – «Ведомости») материала, разработанного в экспериментальных мастерских агентства. Противоосколочная защита таких автомобилей достигает 150 г в тротиловом эквиваленте (такая мощность характерна, например, для ручных гранат. – «Ведомости»).
Для спасения жизней на передовой научные центры ФМБА разработали несколько инновационных продуктов. Среди них – лиофилизированная, или сухая, плазма, которая разводится за две минуты, рассказала Скворцова. 7000 единиц продукта уже переданы в Министерство обороны и другие силовые структуры и используются в том числе в кровоостанавливающей терапии, уточнила руководитель ФМБА. Агентство также разработало противоожоговые накладки и линейку хитозановых (обладающий антибактериальными свойствами полимер из панцирей ракообразных) бинтов «Гемостоп». С их помощью можно остановить крупные артериальные и венозные кровотечения.
Кроме того, ФМБА удалось создать тканеинженерный скаффолд – продукт из биодеградируемого материала с антибиотиками, противовоспалительными и кровоостанавливающими препаратами. Он усиливает регенерацию мышечной ткани, нервов и сосудов после тяжелых травм. Скаффолд погружается в мышцу и полностью растворяется за несколько дней, аналогов такой терапии в мире нет, подчеркнула Скворцова.
Особое внимание глава ФМБА уделила реабилитации военнослужащих. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и госкорпорацией «Ростех» в стране был создан первый комплексный протезно-реабилитационный центр, через который уже прошло более 5000 участников и ветеранов спецоперации, около трети из них – с ампутациями конечностей. Уникальность центра, по словам Скворцовой, в объединении всех компонентов реабилитации: медицинской, психологической, социальной, адаптивной физкультуры и спорта, а также профессиональной ориентации и обучения новым профессиям. В центре развернуто отделение семейной реабилитации с палатами квартирного типа, где бойцы могут находиться с женами и детьми.
Сводные отряды ФМБА улучшили качество оказания медицинской помощи, считает исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, которого оперировали специалисты отрядов.
Спецоперация стала мощным катализатором в развитии военной медицины, отметил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич. Благодаря внедрению системы эвакуации раненых, в том числе с применением мототехники, наземных робототехнических комплексов, защищенных санитарных автомобилей, доставка раненого в госпиталь не превышает суток, сказал он. Кастюкевич также отметил проект «Военная медицина будущего», инициированный министром обороны Андреем Белоусовым.
Его цель – повысить доступность видов медицинской помощи военнослужащим, внедрить в работу военных госпиталей перспективные медицинские технологии, а также развивать госпитальную базу военных округов и флотов. Согласно задумке проекта военнослужащий должен будет получать полную медпомощь и сопровождение от линии боевого соприкосновения до реабилитации в санаториях. Предложенные в этом году 60 медицинских технологий уже внедряются в медицинскую практику, подытожил он. При этом остается актуальной проблема эвакуации раненых, которая может долго не проводиться из-за интенсивных боевых действий, дополнил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай («Единая Россия»).
Бывший сотрудник бригады скорой помощи в Курской области, который работал во время оккупации Суджи, рассказал «Ведомостям», что в области были организованы так называемые пункты перехвата: места, куда военнослужащие привозили с фронта раненых сослуживцев. Медики скорой помощи стабилизировали их состояние: делали инфузионную терапию, обезболивание, перевязку, продолжил собеседник. Это было необходимо для дальнейшей безопасной транспортировки до госпиталя в Курске, где раненым уже оказывали высокотехнологичную помощь, пояснил он. Среди основных видов травм, с которыми поступали раненые, – минно-взрывные травматические ампутации, различные виды переломов, огнестрельные и осколочные ранения, добавил собеседник.
«Ведомости» направили запросы в министерства здравоохранения Белгородской, Брянской и Курской областей с просьбой рассказать о состоянии системы реабилитации военнослужащих в приграничных регионах.