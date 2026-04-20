64% работающих россиян игнорируют оплачиваемые выходные для диспансеризации

64% работающих россиян игнорируют оплачиваемые выходные для диспансеризацииЭксперты предлагают вернуться к советской модели проведения осмотров и составить график посещения врачей
Большинство (64%) работающих граждан не используют предусмотренные законом оплачиваемые выходные для прохождения диспансеризации. При этом 19% россиян таким правом пользуются регулярно, 15% обращались за выходным один-два раза, а 2% получили отказ от работодателя. К таким выводам пришли аналитики «Актион охраны труда» (входит в группу «Актион»). Они опросили 1024 сотрудника отечественных компаний из всех регионов страны. В опросе участвовали работники из сфер медицины и образования, ЖКХ, машиностроения, пищевой промышленности и др.
Положительно к программе диспансеризации относятся 56% работающих граждан. По их мнению, такие обследования позволяют систематически контролировать состояние здоровья, следует из результатов исследования. Еще 23% респондентов занимают нейтральную позицию. Они признают пользу медицинских осмотров, но не всегда готовы проходить их. Оставшийся 21% к диспансеризации относится отрицательно. Большая часть негативно настроенных опрошенных воспринимают диспансеризацию как бюрократическую процедуру и способ сбора персональных данных россиян.
Осведомленность о трудовых гарантиях среди работающих граждан остается относительно высокой, утверждают авторы исследования. Больше половины (51%) опрошенных знают о праве на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации от работодателя, еще 41% узнал о такой возможности из СМИ. Только 8% респондентов о сохранении заработка при прохождении медосмотра впервые услышали непосредственно во время прохождения опроса.
В то же время выяснилось, что россияне придают большое значение профилактике хронических заболеваний. 58% респондентов оценили значимость регулярных медосмотров на максимальный балл по пятибалльной шкале, еще 14% опрошенных поставили четверку, а 15% – тройку. На двойку и единицу необходимость обследований оценили 4 и 8% россиян соответственно (расхождение в 1 п. п. обусловлено округлением долей. – «Ведомости»).
Работодателям важно не только информировать сотрудников о праве на диспансеризацию, но и создавать условия для его реализации, подчеркнула ведущий эксперт «Актион охраны труда» (входит в группу «Актион») Екатерина Ефремова. Она уточнила, что руководство должно выстраивать понятные для сотрудников процедуры оформления выходных и заранее планировать их график. Диспансеризация не должна восприниматься как организационная сложность, резюмировала Ефремова.
122 млн
Нагрузка на ядро рабочей силы – сотрудников 25–40 лет – оценивается в 50–55 часов в неделю, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. В этих условиях добиться прохождения диспансеризации практически невозможно – работники не берут выходные дни для похода к врачу, чтобы успеть выполнить трудовые нормативы, пояснил он. Единственный выход, по мнению эксперта, вернуться к советской модели диспансеризации и обязать компании составлять график, в соответствии с которым их сотрудники должны будут посещать медучреждения.
Как повысить охват
Также целесообразно сформировать выездные диспансерные группы с мобильным оборудованием для проведения осмотров на местах, добавил Сафонов. При этом необходимо учитывать специфику современного рынка труда: на предприятии могут работать люди, прописанные в других регионах, и для них тоже нужно предусмотреть возможность пройти диспансеризацию. При желании это можно сделать без масштабных затрат, главное – видеть цель, резюмировал эксперт.
Диспансеризация помогает своевременно выявить многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические патологии, сахарный диабет и патологии легких, уточнил терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Даниил Тринц. Он подчеркнул, что на ранней стадии развития таких заболеваний человек может чувствовать себя абсолютно здоровым: например, повышенное давление при артериальной гипертонии может длительное время никак не проявляться, незаметно разрушая сосуды, сердце, почки и мозг. Онкологические заболевания на I–II стадии тоже зачастую не вызывают боли или дискомфорта, уточнил врач.
Согласно собственной статистике «Сберздоровья» по выездной диспансеризации, чаще всего у работающих граждан выявляют сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет II типа, сказал Тринц. Он добавил, что эти болезни не только влияют на качество жизни, но и существенно снижают работоспособность сотрудников компаний.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить охват россиян профилактическими осмотрами в 2025 г. и сравнить его с показателем 2024 г.