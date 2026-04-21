Региональные власти разделят с муниципалитетами траты на школьный интернет

Региональные власти разделят с муниципалитетами траты на школьный интернетСубъекты смогут брать на себя расходы в тех случаях, когда в местных бюджетах не хватает средств
Министерство просвещения предлагает закрепить за регионами право обеспечивать муниципальные школы доступом к интернету и информационным системам. Такую инициативу 20 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии. Изменения планируется внести в закон об образовании в РФ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
За доступ муниципальных школ к интернету сейчас отвечают органы местного самоуправления. Согласно указанию президента от 13 сентября 2025 г., школы и колледжи будут обеспечиваться высокоскоростным и безопасным интернетом за счет региональных и местных бюджетов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней также сказано, что по распоряжению президента и поручению правительства субъектам рекомендовали заложить в своих бюджетах расходы на подключение школ и организаций среднего профессионального образования к высокоскоростному интернету. Минфин, как следует из материалов к законопроекту, согласовал инициативу без замечаний.
Сейчас в тексте законопроекта речь идет о праве, а не об обязанности регионов финансировать реализацию доступа школ к интернету, говорит директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Принятие закона создаст возможности для гибкого подхода: если у муниципальных образований нет собственных средств, регионы смогут осуществлять финансирование. Он также напомнил, что новый закон о местном самоуправлении, который вступил в силу в 2025 г., предполагает, что полномочия в сфере общего образования могут перераспределяться с муниципального на региональный уровень. Часть субъектов, по мнению Землянского, могут пойти на такой шаг.
Ситуация с подключением школ к интернету в регионах сегодня неоднородна, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Сергей Поминов. В крупных городах и областных центрах качество связи, как правило, удовлетворительное, а в отдаленных муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, стабильность и скорость интернета часто оставляет желать лучшего. С точки зрения безопасности многие школы уже используют контент-фильтрацию и защищенные каналы, но единого стандарта, обязательного для всех, пока нет, отметил Поминов. Разрозненность полномочий между муниципалитетами и регионами приводит к тому, что подходы к обеспечению интернетом различаются от школы к школе. Одни имеют доступ к высокоскоростным линиям и современным системам кибербезопасности, другие ограничены технически и финансово, добавил он. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект направлен на создание дополнительных условий для подключения муниципальных школ к интернету и информсистемам.
Один на всех
Как писали в июне 2025 г. «Ведомости», примерно 45% из 25 500 опрошенных представителей российских школ и колледжей назвали скорость проведенного в 2024 г. в учреждения интернета недостаточной для нормальной работы. Такие данные приводились в отчете Счетной палаты об эффективности расходования бюджета Министерства цифрового развития (закупало у «Ростелекома» услуги по доступу к интернету в 2019–2024 гг. по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»). Опрос не охватывал Москву, Санкт-Петербург и новые регионы.
Подключение школ к интернету входит в полномочия местных властей, что мешает регионам заключать единые контракты, говорит председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям координационного совета негосударственной сферы безопасности Игорь Бедеров. Это критически важно, после того как «Ростелеком» стал единственным поставщиком услуг в этой сфере. Региональные власти, у которых есть прямая связь с федеральным центром и более широкие возможности для маневра, выглядят предпочтительным звеном для реализации единой технической политики по обеспечению школ интернетом, добавил Бедеров. Также, по словам Поминова, муниципалитеты часто не обладают достаточными бюджетами и техническими компетенциями для заключения крупных контрактов с провайдерами, особенно в условиях, когда требуется единая сеть передачи данных и централизованная закупка услуг. Передача полномочий на региональный уровень поможет устранить разрыв в качестве интернет-доступа между школами, считает он.