Региональные власти разделят с муниципалитетами траты на школьный интернет

Ситуация с подключением школ к интернету в регионах сегодня неоднородна, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Сергей Поминов. В крупных городах и областных центрах качество связи, как правило, удовлетворительное, а в отдаленных муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, стабильность и скорость интернета часто оставляет желать лучшего. С точки зрения безопасности многие школы уже используют контент-фильтрацию и защищенные каналы, но единого стандарта, обязательного для всех, пока нет, отметил Поминов. Разрозненность полномочий между муниципалитетами и регионами приводит к тому, что подходы к обеспечению интернетом различаются от школы к школе. Одни имеют доступ к высокоскоростным линиям и современным системам кибербезопасности, другие ограничены технически и финансово, добавил он. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект направлен на создание дополнительных условий для подключения муниципальных школ к интернету и информсистемам.