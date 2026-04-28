RTSI1 142,17-0,74%RGBI119,32-0,12%CNY Бирж.10,995+0,51%IMOEX2 712,3-0,74%RGBITR777,79-0,09%
Главная / Общество /

Соловьев извинился перед Викторией Боней

Телеведущий заявил, что оскорбил блогера на эмоциях
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней в эфире «Соловьев Live». Он признался, что был «слишком эмоционален» и ему следовало следить за своими словами. «Я должен извиниться, был слишком эмоционален», – сказал он, предварительно сделав блогеру комплимент. Соловьев согласился, что любая мизогиния отвратительна.

Боня поблагодарила его за извинения и следом предложила извиниться и перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которую тот называл puta и «фашистской тварью». Соловьев отказался, назвав это «политическим термином». В ответ Соловьев поинтересовался у Бони, должны ли западные политики извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным. Боня отвечать на этот вопрос не стала.

Извинения прозвучали в рамках дебатов Соловьева и Бони. Их организовали после выхода 18-минутного ролика Бони с обращением к властям «от лица народа». Она затронула темы наводнения в Дагестане, выбросе мазута на Черноморском побережье, ограничениях в интернете и др. Соловьев выступил с критикой этого обращения и оскорбил Боню в эфире своего телеканала.

В ходе беседы 28 апреля Соловьев не согласился с тем, что в России боятся собственного президента: «[Владимира] Путина народ любит. Он как раз с народом. Не слышит вас не Путин – Путин слышит».

Боня предложила создать платформу для обсуждения важных для россиян вопросов. Соловьев поддержал инициативу и предложил сделать совместную платформу в Max. По его словам, его команда сможет оперативно реагировать на обращения граждан и «если надо, звонить губернаторам, звонить министрам». В контексте последних событий он согласился, что местным властям следовало выступить с обращением к народу по поводу ситуации с забоем скота в Новосибирской области. «Владимир, на данную секунду я чувствую, что то, что вы делаете, несет пользу. Почему же так сразу нельзя сделать?» – ответила Боня на эти предложения.

Телеведущий предложил блогеру начать вести эфиры в «Соловьев Live». Боня сообщила, что спросит мнения об этом у своей аудитории. В конце она поблагодарила Соловьева за возможность диалога.

