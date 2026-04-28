Соловьев извинился перед Викторией Боней

Боня предложила создать платформу для обсуждения важных для россиян вопросов. Соловьев поддержал инициативу и предложил сделать совместную платформу в Max. По его словам, его команда сможет оперативно реагировать на обращения граждан и «если надо, звонить губернаторам, звонить министрам». В контексте последних событий он согласился, что местным властям следовало выступить с обращением к народу по поводу ситуации с забоем скота в Новосибирской области. «Владимир, на данную секунду я чувствую, что то, что вы делаете, несет пользу. Почему же так сразу нельзя сделать?» – ответила Боня на эти предложения.