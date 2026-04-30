RASP135,6-0,66%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,93+0,15%
Главная / Общество /

60% волонтеров выбирают гибкие форматы участия в добровольческом движении

Чаще всего они выбирают гуманитарные инициативы, где сразу видят результат своих действий
Анастасия Майер
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Большая часть волонтеров – 60% – предпочитают гибкие форматы участия в добровольческих организациях и мероприятиях. Более трети из них (35%) не состоят в каких-либо волонтерских организациях и самостоятельно выбирают мероприятия, в которых хотят поучаствовать. Еще 25% граждан формально входят в организации, но выбирают активности по интересу независимо от организатора. 

Об этом говорится в докладе «Гражданское общество в действии: как современная социально значимая деятельность формирует личность». Он подготовлен Академией развития гражданского общества «Добрино» (совместный проект Росмолодежи, правительства ХМАО – Югра и ассоциации «Добро.рф»).

На первом этапе проводился онлайн-опрос 3067 участников экосистемы «Добро.рф». Большинство из них (85%) составили волонтеры, 15% – их руководители и специалисты. На втором – качественном – этапе авторы доклада провели 35 глубинных экспертных интервью. 

Данные опроса показывают, что респонденты – участники волонтерских организаций больше всего вовлечены в крупные общественные инициативы, связанные с гуманитарной повесткой. Самый распространенный формат – отправка гуманитарных грузов. 

Существенная доля респондентов также участвовала в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, оказывала помощь мобилизованным и их семьям. 

Глава думского комитета по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев («Единая Россия») отметил, что ключевыми триггерами развития волонтерского движения в России были пандемия коронавируса или спецоперация на Украине. По его словам, важно не то, что люди приходят в движение под влиянием триггеров, а то, что они потом все равно остаются волонтерами. Это означает, что их что-то удерживает в этой деятельности – и участие становится осознанным, отметил он.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что одна из задач высшего образования сейчас – сохранить ценностную систему у студентов через передачу и формирование целостной мировоззренческой картины. По ее словам, первокурсники приходят в вузы уже воспитанными людьми, но из них нужно и дальше формировать настоящих граждан России и воспитывать социально ответственную гражданскую позицию. 

Социологические исследования говорят о том, что граждане готовы участвовать прежде всего в общих гуманитарных инициативах. В частности, в различных видах сбора гуманитарной помощи пострадавшим от стихийных бедствий, детям, старикам, перечислил социолог Денис Волков. Различные формы помощи участникам спецоперации остаются распространенными, в том числе благодаря господдержке – информации о таких инициативах много, а присоединиться к ним несложно, добавил он.

Доцент кафедры политологии и политического управления факультета политических исследований РАНХиГС Екатерина Лебедева отметила, что высокая вовлеченность в гуманитарные инициативы, в частности в отправку гуманитарных грузов, во многом объясняется их прикладным характером. Молодые люди видят конкретный результат своих действий, что формирует быстрый эмоциональный отклик и ощущение контроля над ситуацией. Дополнительно снижается уровень тревожности и усиливается эмпатия: участие в подобных практиках позволяет трансформировать неопределенность в конкретное действие и переживание сопричастности, отметила она.

Высокий спрос среди молодежи на гибкое участие в социально значимой деятельности – это комплексный феномен, говорит клинический психолог сервиса Alter Татьяна Иванова. По ее словам, он отражает ценности нынешнего поколения, которое пытается совместить автономию и пользу обществу. Среди поколения Z много неравнодушных людей, которые хотят активно участвовать в социальной жизни, но они разочарованы в институтах и организациях, а их способности не всегда находят применение на работе, добавила она.

