КРОС: ограничения в интернете вызвали тревожность

КРОС: ограничения в интернете вызвали тревожностьВласти объясняют такие меры заботой о безопасности
Ограничения интернета в 2026 г. обеспокоили россиян в два раза больше, чем тревожила тема заражения коронавирусом в 2020 г. Такие данные следуют из «Национального индекса тревожностей россиян», составленного КРОС.
Эта тема вышла на первое место впервые с 2022 г. По суммарном индексу, помимо ограничений интернета, в топ-5 вошли атаки дронов на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране.
Исследователи КРОС называют основной причиной беспокойства блокировку социальных сетей, а также перебои в работе мобильного интернета. Кроме того, граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что цифровые ограничения действуют из соображения безопасности. Президент Владимир Путин уже поручил «проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов».
Исследователи КРОС отмечают, что отключения интернета затронули широкие слои общества. Дело в том, что это привело не только к сокращению источников получения информации, но и к нарушению обычного хода жизни людей.
Суммарный индекс тревожности россиян касательно интернет-ограничений составил 1735,1. Он также получил рекордный индекс приживаемости (это оценка соотношения присутствия тревожности в соцмедиа и СМИ) – 10,39. Для сравнения: пятое место по тревожности заняла война в Иране (221,82). Индекс приживаемости темы составил 0,91. Это значит, что конфликт россияне обсуждали в основном в СМИ.
Данные социологов показывают другой интерес людей к этим темам. К примеру, судя по опросу фонда «Общественное мнение» (24–26 апреля, 1500 респондентов в 51 регионе), проблемы с интернетом как основное событие минувшей недели выделяет 2% респондентов. А события вокруг Ирана – 8% опрошенных.