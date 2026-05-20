MOEX174,4+1,21%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Автокомпании просят КС пересмотреть норму закона о защите прав потребителей

Поводом стало взыскание с них десятков миллионов рублей из-за поломок машин Jaguar Land Rover
Татьяна Акиншина
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Конституционный суд (КС) РФ обратились российская компания «ВСКД премиум», представляющая интересы Jaguar Land Rover в России и Белоруссии, а также автопроизводитель Haval ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус». Они просят проверить на соответствие Основному закону абз. 11 п. 1 ст. 18 закона о защите прав потребителей. С текстом их жалоб ознакомились «Ведомости».

Упомянутая норма позволяет покупателю вернуть средства за технически сложный товар по истечении срока возврата или обмена (15 дней) в том случае, если товар нельзя использовать более 30 дней в течение гарантийного срока из-за частых поломок. Компании утверждают, что приведенное положение закона неправильно интерпретируется российскими судами. По их мнению, согласно закону, средства должны возвращаться только в том случае, если товар не использовался более 30 дней в каждом году гарантии, а не в любом из них, как это трактуют суды разных инстанций, в том числе Верховный суд (ВС) России.

«ВСКД премиум» считает, что ее права были нарушены в результате судебного дела № 2-4003/2024, которое рассматривал Раменский городской суд в сентябре 2024 г. Суд отказал истцу (покупателю) в удовлетворении иска о возврате средств за некачественный автомобиль. Но позже, 10 февраля 2025 г., Московский областной суд отменил это решение и обязал «ВСКД премиум» выплатить истцу более 15 млн руб., включая сумму за автомобиль, неустойку и компенсацию морального вреда. В дальнейшем, 4 июня 2025 г., Первый кассационный суд оставил решение областного суда без изменений, а ВС РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы.

Как сейчас закон защищает права покупателя

Согласно закону о защите прав потребителей, граждане могут вернуть некачественный товар производителю, получить возмещение его стоимости, пени и компенсацию. Покупатель может подать претензию к продавцу, производителю и импортеру товара, а также довести дело до суда. Если суд встанет на сторону потребителя, то ему полагается полная компенсация стоимости самого товара, пеня в размере 1% от нее за каждый день просрочки добровольного исполнения требований и 50% штрафа от присуждаемой суммы. Продавец также должен компенсировать покупателю стоимость экспертизы, госпошлины и расходы на юристов.

Это не единственное дело, где «ВСКД премиум» столкнулась с подобными проблемами; по другим делам с компании взыскали около 25 млн руб., сказано в тексте жалобы. Похожая история разбирательств и у «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус». Компания считает, что ее права были нарушены в результате судебного дела № 2-3903-2024, которое рассматривал Центральный районный суд Тольятти.

Опрошенные «Ведомостями» юристы сходятся во мнении, что вероятность добиться пересмотра формулировки абзаца в ст. 18 закона о защите прав потребителей невысокая. Суть проблемы скорее не в разном понимании судами абз. 11 п. 1 ст. 18 закона о защите прав потребителей, а в противоречии между трактовкой, которую предложил ВС в обзорах судебной практики, и тем, как эта норма понимается с точки зрения русского языка, говорит управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев. 

ВС своей позицией сделал шаг в сторону потребителей, пояснил он. Впрочем, для баланса интересов будет лучше, если КС укажет в норме, что «каждый» год – это любой год эксплуатации, считает он. А также увеличит в отдельных категориях споров, например с автомобилями, срок ремонта с 30 до 60 дней, добавил юрист. Проблема возникла не из-за самой формулировки нормы, а из-за большого количества злоупотреблений, отмечает партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. 

Жалобы могут стимулировать КС РФ дать важные разъяснения против «потребительского экстремизма», т. е. против злоупотребления правом со стороны потребителей, считает управляющий партнер юрфирмы UCL Намру Бакаев. 

«Ведомости» направили запрос в «ВСКД премиум» и «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус».

