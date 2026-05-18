Стоки легковых автомобилей нормализуются после затоваривания в 2025 году

Из общего объема продаж новых легковых автомобилей в России по итогам января – апреля 2026 г. в размере 382 450 единиц 56% пришлось на технику, выпущенную в 2025 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Еще около 8% рынка пришлось на машины 2024 года выпуска и старше, и только 36% было произведено в 2026 г.