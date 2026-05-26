Что говорят парламентские партии о проблемах женщин

Что говорят парламентские партии о проблемах женщинЖенщины голосуют наиболее активно, обращают внимание эксперты
У всех думских партий к выборам 2026 г. появились свои «женские» подразделения. Это не случайно.
Почему женщины важны
Каждая из партий стремится направить свой «центральный сигнал» каждой голосующей социальной группе, отмечает руководитель проектов КГ «Полилог» Руслан Андреев. Женщины, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, являются одной из наиболее активно голосующих групп, добавил эксперт: они гарантированно приходят на избирательные участки или голосуют онлайн.
Гендерный вопрос сегодня довольно актуальный, ведь более половины избирателей в РФ – женщины, соглашается социолог Денис Волков. «Работа именно с этим электоратом может и должна быть приоритетной», – сказал Андреев «Ведомостям». Хотя в России есть подозрение к слову «гендер», но «права женщин» «гораздо благозвучнее для нашего уха», замечает Волков.
При этом не все партии сосредоточены именно на защите прав женщин. В России в целом наблюдается высокая вовлеченность женщин в общественно-политическую повестку, даже в тех направлениях, которые традиционно считаются мужскими, начиная от инициатив, связанных со службой на передовой, говорил социолог Виктор Потуремский.
Принципиальный вопрос
Единороссы, к примеру, занимались женским вопросом с 2000-х гг., после начала партстроительства, говорит политолог Константин Костин, работающий с «Единой Россией» (ЕР). До 2023 г. привлекали к сотрудничеству представителей различных «жендвижений», как назвал их Костин. К примеру, среди единороссов – одна из основателей «Женщин России» Екатерина Лахова, которая была депутатом и сенатором.
В 2023 г. ЕР организовала «Женское движение», в которое сейчас входит больше 260 000 активисток. Вокруг них сконцентрировано больше 1 млн женщин, сказала сенатор, сопредседатель совета организации Дарья Лантратова «Ведомостям». «У нас широкая палитра направлений – женская политика, наука, наставничество, предпринимательство, здравоохранение, – говорит она. – Ключевая цель – создать условие для самореализации любой девушки, какие бы жизненные цели – семейные, карьерные, профессиональные, общественные – она перед собой ни ставила».
При этом в предвыборный период «наши отделения выполняют партийные задачи», добавила она. А более 70% инициатив, которые поступают на портал «есть результат», принадлежат женщинам, обратила внимание Лантратова.
«Новые люди» (НЛ), в свою очередь, выступили с Манифестом женщин России. Здесь фронтменом стала Ксения Горячева. Сейчас собрано почти 65 000 подписей против «бабуинизации» (деградации) общества, цель – 1 млн. На сайте манифеста описаны 10 заветов, которые продвигает партия: «уважение вместо хамства», «любовь вместо агрессии», «равная оплата вместо скидки на женский труд» и др.
Экспертная оценка
Наиболее эффективно гендерную проблематику отрабатывают НЛ и ЕР, оценил президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Другие партии (КПРФ, «Справедливая Россия» (СР), ЛДПР) на данный момент работают в направлении гендерного вопроса менее целенаправленно, чем ЕР и НЛ, говорит Андреев. «Это не значит, что они не обращаются к женщинам в своих инициативах и проектах. Скорее, они рассматривают соответствующую проблематику через призму общих трудностей российских семей, экономики и социальной сферы», – указал он.
А что другие
У ЛДПР есть своя «Женская лига». А представители партии говорят о необходимости защищать трудовые права женщин и проч. В КПРФ «главным хедлайнером» гендерной повестки, по словам секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, является депутат Госдумы Нина Останина. «Она и про женщин (является главой женского союза «Надежда России»), и про отцовство, и про многодетных все расскажет», – заверил депутат. Например, коммунистка в 2026 г. отметилась осуждением «соло-материнства».
У СР есть Социал-демократический союз женщин (руководит сенатор Ольга Епифанова). Он ведет работу по защите и поддержке женщин с детьми. По словам представителя партии, 60% членов СР – женщины, они возглавляют более 20% региональных отделений.