Суд продлил домашний арест зампреду ВЭБ.РФ Довлатову

Довлатов был назначен советником председателя Внешэкономбанка и старшим вице-президентом по корпоративному управлению в марте 2016 г., с 2017 г. работает заместителем председателя ВЭБ.РФ. Полубояринов до прихода в ВЭБ с 2000 г. работал в «Аэрофлоте» главным бухгалтером, а с 2003 г. – заместителем гендиректора по финансам. В 2022 г. он попал под санкции Евросоюза и покинул пост гендиректора авиакомпании. Позже он перешел на работу в госкорпорацию «Ростех». Санация Связь-банка и «Глобэкса» началась осенью 2008 г. в разгар мирового финансового кризиса и растянулась на десятилетие.