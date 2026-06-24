Суд продлил домашний арест зампреду ВЭБ.РФ Довлатову

Суд продлил домашний арест зампреду ВЭБ.РФ ДовлатовуОн фигурирует в деле Полубояринова
Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста заместителю председателя ВЭБ.РФ Артему Довлатову до 27 августа, передает корреспондент «Ведомостей». Ранее «Ведомости» узнали о задержании бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Оба фигурируют в деле о злоупотреблении полномочиями при санации банков в 2016 г.
«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под домашним арестом обвиняемому Довлатову Артему Сергеевичу на два месяца, всего до трех месяцев двадцати девяти суток, то есть до 27 августа, с сохранением ранее установленных запретов», – заявила судья Александра Лашина. В удовлетворении ходатайства защиты о более мягкой мере пресечения было отказано.
По данным «Ведомостей», Довлатов был задержан 27 апреля, а 5 мая Тверской суд отправил его под домашний арест. Уголовное дело связано с событиями 2016 г. – санацией Связь-банка и банка «Глобэкс» при прежнем руководстве госкорпорации. Довлатову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), максимальное наказание по которой – до 10 лет лишения свободы.
23 июня стало известно о задержании Михаила Полубояринова, возглавлявшего «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г. По данным источников «Ведомостей», он также стал фигурантом уголовного дела, его точный процессуальный статус пока неизвестен. Дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ.РФ в 2009–2019 гг. По информации РБК, Тверской суд 19 июня отправил его под стражу на два месяца.
Довлатов был назначен советником председателя Внешэкономбанка и старшим вице-президентом по корпоративному управлению в марте 2016 г., с 2017 г. работает заместителем председателя ВЭБ.РФ. Полубояринов до прихода в ВЭБ с 2000 г. работал в «Аэрофлоте» главным бухгалтером, а с 2003 г. – заместителем гендиректора по финансам. В 2022 г. он попал под санкции Евросоюза и покинул пост гендиректора авиакомпании. Позже он перешел на работу в госкорпорацию «Ростех». Санация Связь-банка и «Глобэкса» началась осенью 2008 г. в разгар мирового финансового кризиса и растянулась на десятилетие.