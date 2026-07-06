Саркофаг для Ленина и звезды Кремля: чем прославилась Константиновка

Саркофаг для Ленина и звезды Кремля: чем прославилась КонстантиновкаОна стала крупнейшим городом, который заняла Россия со времени взятия Артемовска в мае 2023 года
В городе на 1989 г. проживало около 107 600 человек, но к началу 2022 г. население сократилось до 67 350 человек, или на 37%. Согласно переписи 2001 г., относили себя к русским около 38% жителей, а говорили на русском 78%. Во время референдума о независимости ДНР в 2014 г. жители города массово выступали против украинской власти и поддерживали Россию, рассказал «РИА Новости» британский журналист Грэм Филлипс, освещавший события в Донбассе.
После начала СВО город стал стремительно таять. К февралю 2025 г. число жителей сократилось до 15 000 человек, а когда в начале 2026 г. уже шли активные бои за город, она составляла 2800 человек.
Взятие Константиновки имеет важное стратегическое значение и является ключом к окончательному освобождению всей территории ДНР, отмечал Владимир Путин. Город является крупным индустриальным и транспортным центром Донбасса. Через него проходит трасса Н20 на Славянск. А после 2014 г. город стал одной из крупнейших «фортець» Киева в Донбассе, что укреплялись более восьми лет.
Славу Константиновке принесли трудовые подвиги ее жителей. Важным транспортным узлом она стала в 1869 г. с началом строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, которую позже соединили с дорогой на Севастополь.
В 1880–1890 гг. в населенный пункт пришел бельгийский капитал. Были построены стекольные, химические, зеркальные, бутылочные, металлургические и керамические заводы. К началу XX в. Константиновка стала крупным промышленным центром. После революции 1917 г. иностранный капитал взялся активно защищать свои активы.
В апреле 1918 г. армия Украинской народной республики (УНР), петлюровцы, при поддержке интервентов Австро-Венгрии, Болгарии, Турции и Германии вытеснила войска Красной армии и установила в городе власть УНР. В ноябре 1918 г. Красная армия освободила село, хотя и ненадолго: ставший прифронтовым населенный пункт более 30 раз переходил от красных к белым, пока окончательно не стал советским в конце 1919 г.
Указом совнаркома УССР заводы были национализированы. В период индустриализации в Константиновке появился кожевенный и цинковый завод (ныне «Укрцинк»), завод огнеупорных изделий, реконструирован зеркальный завод. В 1930-х гг. предприятия поселка прославили его изготовлением рубиновых звезд для Московского Кремля, саркофага для Мавзолея Ленина, цветного стекла для станций московского метро. Всего за 1926–1939 гг. население выросло почти в 4 раза и достигло 96 000 человек, производство выросло в десятки раз.
Константиновка стала городом и получила неофициальный статус столицы стекольной промышленности СССР. Здесь также развивались металлургия, машиностроение и химическая промышленность.
В октябре 1941 г. город был захвачен немцами, которые на время оккупации содержали там лагерь принудительного труда. К 1949 г. разрушенные предприятия удалось восстановить, а позже построить еще более 20 предприятий. В 1983 г. на площади Тараса Шевченко был зажжен Вечный огонь, а у подножия танка установили мемориальную доску, в которую запечатали капсулу с посланием ветеранов потомкам в 2045 г., к 100-летию Победы.
В 90-х промышленность Донбасса испытала катастрофическое падение, сопоставимое с потерями от гитлеровской оккупации. Завод «Автостекло» в 1996 г. был признан банкротом и остановился. В результате приватизации многие предприятия постигла та же участь или они многократно сократили выпуск. Если в 1990 г. производство листового стекла на Украине составляло 45–50 млн кв. м, то в 2009 г. – 14 млн кв. м. После небольшого оживления при Викторе Януковиче стекольную промышленность в стране окончательно добил евромайдан 2014 г. Украина перестала выпускать стекло в промышленных масштабах и перешла в основном на импорт.
За промышленной разрухой в городе последовала и социальная. Полностью изношенными и недоинвестированными стали не только производственные мощности, но и жилищная и транспортная инфраструктура.
Особенно ярко это прослеживается на примере трамвайной системы, существовавшей с 1931 г. Первый раз она прервала свою работу в 2004 г. Второй раз – в 2014 г. В эксплуатации находился только один вагон, так как у остальных отсутствовали тележки. Но и он встал после того, как в декабре 2016 г. было украдено 2 км проводов. Оператор не смог выполнить ремонт, и спустя полтора года сеть закрыли окончательно. В ноябре 2024 г. демонтировали вагон-памятник РГС-2, находившийся у въезда в трамвайное депо, последнюю единицу подвижного состава в городе.