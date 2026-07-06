Саркофаг для Ленина и звезды Кремля: чем прославилась Константиновка

Особенно ярко это прослеживается на примере трамвайной системы, существовавшей с 1931 г. Первый раз она прервала свою работу в 2004 г. Второй раз – в 2014 г. В эксплуатации находился только один вагон, так как у остальных отсутствовали тележки. Но и он встал после того, как в декабре 2016 г. было украдено 2 км проводов. Оператор не смог выполнить ремонт, и спустя полтора года сеть закрыли окончательно. В ноябре 2024 г. демонтировали вагон-памятник РГС-2, находившийся у въезда в трамвайное депо, последнюю единицу подвижного состава в городе.