КС рассмотрит спор об отсрочке для поступивших в вуз спустя год после школы

Толкование ст. 24 закона о воинской обязанности и военной службе позволяет сделать вывод, что отсрочка от призыва в связи с обучением по очной форме в вузе предоставляется независимо от того, поступил гражданин сразу после окончания школы или спустя год, считает Передрук. По его словам, требование о незамедлительном продолжении обучения закон прямо устанавливает только для поступающих в магистратуру. В деле Маракулина, по мнению эксперта, суды расширительно истолковали закон, фактически установив требование поступить в вуз сразу после окончания школы, которого в законодательстве нет. КС может посчитать, что сами по себе нормы закона не нарушают права заявителя, а вопрос касается правильности их применения в конкретном деле, что не входит в предмет конституционного нормоконтроля, прогнозирует Передрук.