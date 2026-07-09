КС рассмотрит спор об отсрочке для поступивших в вуз спустя год после школы

КС рассмотрит спор об отсрочке для поступивших в вуз спустя год после школыЗаявитель-москвич считает, что суды ввели ограничение, которого нет в законе
В Конституционный суд (КС) обратился москвич Денис Маракулин. Он просит проверить положения закона о воинской обязанности и военной службе. Сейчас сложившаяся практика, по мнению заявителя, позволяет отказывать в отсрочке от призыва студентам, поступившим в вуз не сразу после окончания школы. То есть фактически отсрочка не предоставляется гражданам, если они поступили в вуз не в год прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА), а позже – например, после того, как реализовали другие конституционные права. «Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы.
Как следует из ее текста, после окончания школы в 2022 г. Маракулин не сразу поступил в университет. Он подал заявление о замене военной службы альтернативной гражданской службой (АГС), реализуя предусмотренное Конституцией право на такую замену. Позднее он поступил на очное отделение ГИТИСа по специальности «актерское искусство» на бюджетной основе. Осенью 2024 г. призывная комиссия отказала ему в предоставлении отсрочки для обучения, после чего он безуспешно оспаривал это решение в судах общей юрисдикции, включая Верховный суд.
АГС – особый вид трудовой деятельности взамен военной службы по призыву, пояснил адвокат Александр Передрук. Она длится 21 месяц вместо 12 месяцев службы по призыву и представляет собой оплачиваемую работу в государственных учреждениях с рядом ограничений, например запретом увольняться по собственному желанию или занимать руководящие должности. Право на АГС имеют граждане, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит военная служба, а также представители коренных малочисленных народов, добавил он.
По мнению заявителя, суды отказали ему в отсрочке, руководствуясь разъяснениями Верховного суда из обзора судебной практики № 3 за 2022 г. Согласно этой позиции, отсрочка предоставляется лишь тем гражданам, которые получили среднее общее образование и поступили в вуз в год прохождения ГИА. Если между окончанием школы и поступлением проходит более длительный период, право на отсрочку может быть утрачено.
Маракулин считает, что такое толкование вводит дополнительное условие, которого нет в самом законе. По его мнению, оно ставит в неравное положение абитуриентов, которые по объективным и уважительным причинам или в силу реализации других конституционных прав не смогли поступить сразу после школы. В частности, речь идет о гражданах, которые подали заявление на АГС, работали после окончания школы, занимались лечением, готовились к поступлению в творческие вузы и т. д.
В жалобе подчеркивается, что сам заявитель не уклонялся от исполнения воинской обязанности. Напротив, он обратился с заявлением о прохождении АГС, а после поступления в вуз добровольно явился в военкомат для оформления отсрочки.
Толкование ст. 24 закона о воинской обязанности и военной службе позволяет сделать вывод, что отсрочка от призыва в связи с обучением по очной форме в вузе предоставляется независимо от того, поступил гражданин сразу после окончания школы или спустя год, считает Передрук. По его словам, требование о незамедлительном продолжении обучения закон прямо устанавливает только для поступающих в магистратуру. В деле Маракулина, по мнению эксперта, суды расширительно истолковали закон, фактически установив требование поступить в вуз сразу после окончания школы, которого в законодательстве нет. КС может посчитать, что сами по себе нормы закона не нарушают права заявителя, а вопрос касается правильности их применения в конкретном деле, что не входит в предмет конституционного нормоконтроля, прогнозирует Передрук.
Позиция Маракулина выглядит сильной, поскольку он указывает на реальное противоречие в судебной практике, считает адвокат, член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов. КС ранее связывал отсрочку с намерением гражданина продолжить образование, а Верховный суд в ряде дел указывал на необходимость учитывать, было ли отклонение от обычного срока поступления вызвано уважительными и не зависящими от призывника обстоятельствами, напомнил юрист.
Альтернативная служба в РФ
Если КС согласится с неконституционностью оспариваемой нормы, то, вероятно, это будет означать необходимость перехода от формального календарного критерия «года окончания школы» к индивидуализированной оценке уважительности причин такой задержки, продолжает Черных-Аипов. На практике это будет означать, что военкомы должны будут при принятии решений об отсрочке учитывать не только сам факт разрыва во времени между школой и вузом, но и его причины, отмечает он. И скорее всего, тут потребуются уточнения со стороны Верховного суда либо даже понадобится вносить изменения в подзаконные акты, регулирующие работу призывных комиссий, так как сама спорная формулировка ведь останется без изменений, резюмировал юрист.