Котяков обсудит в Госдуме расширение списка профессий для альтернативной службы
Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова пригласят в Госдуму для обсуждения приказа ведомства о расширении перечня работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС). Об этом говорится в сообщении на сайте палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вернуться к обсуждению этой инициативы на одном из ближайших заседаний Совета палаты с приглашением министра. Речь идет о документе, которым перечень профессий для АГС был расширен, как отмечается, на треть – добавлены 92 позиции, включая, в частности, должность костюмера.
Вопрос поднимался на заседании Совета Госдумы 12 мая.
3 мая вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому перечень для альтернативной гражданской службы в России расширен до 363. Среди новых профессий – «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «лесной пожарный», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик».
В августе 2025 г. Минтруд России подготовил предложения по расширению перечня профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2025 г. Согласно проекту, в список вошли такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.