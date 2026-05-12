Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL2 182+0,02%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,45-0,09%
Главная / Политика /

Котяков обсудит в Госдуме расширение списка профессий для альтернативной службы

Ведомости

Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова пригласят в Госдуму для обсуждения приказа ведомства о расширении перечня работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС). Об этом говорится в сообщении на сайте палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вернуться к обсуждению этой инициативы на одном из ближайших заседаний Совета палаты с приглашением министра. Речь идет о документе, которым перечень профессий для АГС был расширен, как отмечается, на треть – добавлены 92 позиции, включая, в частности, должность костюмера.

Вопрос поднимался на заседании Совета Госдумы 12 мая.

3 мая вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому перечень для альтернативной гражданской службы в России расширен до 363. Среди новых профессий – «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «лесной пожарный», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик».

В августе 2025 г. Минтруд России подготовил предложения по расширению перечня профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2025 г. Согласно проекту, в список вошли такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь