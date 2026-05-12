Котяков обсудит в Госдуме расширение списка профессий для альтернативной службы

В августе 2025 г. Минтруд России подготовил предложения по расширению перечня профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в 2025 г. Согласно проекту, в список вошли такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.