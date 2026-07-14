В российской телерекламе стало заметно больше роликов с тремя и более детьми

Реклама – не волшебная палочка, которая одним взмахом меняет ценности целого общества, указывает замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева. При этом говорить, что она вообще ни на что не влияет, тоже неверно. Ячменева напомнила об эффекте простого воздействия, который описал американский психолог Роберт Зайонц: люди начинают испытывать больше симпатии к человеку, предмету или явлению просто из-за того, что часто с ними сталкиваются. Чем чаще семья с тремя и более детьми мелькает в рекламе, тем привычнее становится этот образ, пояснила Ячменева.