РКН зафиксировал снижение объема «белой» интернет-рекламы в 2025 году

Ранее крупнейшие отраслевые рекламные объединения – АКАР и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) зафиксировали рост сегмента интернет-рекламы в 2025 г. Сегмент рекламы в онлайн-сервисах, по данным АКАР, в 2025 г. увеличился на 9% в сравнении с 2024 г. до 510,1 млрд руб. При этом видео- и аудиореклама в digital-среде учтена АКАР в составе других сегментов. АРИР заявил о росте объема российского рынка рекламы и продвижения в интернете на 28% в сравнении с 2024 г. до 1,57 трлн руб. Ассоциация включает в свою методологию более широкий спектр каналов для рекламы и продвижения, в том числе рекламу в еРитейл-медиа, в мессенджерах, у блогеров и т. д. «Ведомости» направили запрос в АКАР и АРИР.