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РКН зафиксировал снижение объема «белой» интернет-рекламы в 2025 году

Это может быть связано с макроэкономической ситуацией и перетоком части бюджетов в «немаркируемую зону», считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в интернете в 2025 г. на 691 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора ЕРИР). Это на 19,5% меньше показателя 2024 г. Документ был подготовлен при участии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), уточнил представитель РКН.

Всего в 2025 г. в ЕРИР зарегистрировали свои бюджеты и креативы 1,25 млн рекламодателей – на 3,5% меньше, чем в 2024 г. (1,3 млн). Причем 63,5% рекламных бюджетов пришлось на крупных рекламодателей. В сравнении с 2024 г. их доля выросла на 3,4 п. п., при этом объем рекламных затрат сократился на 12,5% до 451,4 млрд руб.

Больше всего на интернет-рекламу в прошлом году потратили рекламодатели из категории оптовая и розничная торговля (без учета торговли автомобилями) – 180,5 млрд руб., или 27,4% общего объема бюджетов. На второй позиции компании из сферы информационных технологий с результатом в 103,5 млрд руб. (15,7%), на третьей – категория финансов (75,9 млрд руб., 11,5%). Четвертое место заняли рекламодатели из категории недвижимости и строительства (47,4 млрд руб., 7,2%), пятое – компании, которые занимаются производством, продажей и ремонтом автомобилей (30,6 млрд руб., 4,6%). Пятерка крупнейших категорий по размеру бюджетов на интернет-рекламу в сравнении с 2024 г. не изменилась.

Роскомнадзор впервые раскрыл объем рекламы в мессенджере Max

Медиа

Ранее крупнейшие отраслевые рекламные объединения – АКАР и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) зафиксировали рост сегмента интернет-рекламы в 2025 г. Сегмент рекламы в онлайн-сервисах, по данным АКАР, в 2025 г. увеличился на 9% в сравнении с 2024 г. до 510,1 млрд руб. При этом видео- и аудиореклама в digital-среде учтена АКАР в составе других сегментов. АРИР заявил о росте объема российского рынка рекламы и продвижения в интернете на 28% в сравнении с 2024 г. до 1,57 трлн руб. Ассоциация включает в свою методологию более широкий спектр каналов для рекламы и продвижения, в том числе рекламу в еРитейл-медиа, в мессенджерах, у блогеров и т. д. «Ведомости» направили запрос в АКАР и АРИР.

На зафиксированную в ЕРИР динамику бюджетов рекламодателей, во-первых, могла повлиять макроэкономическая ситуация, которая привела к снижению рекламных бюджетов у некоторых категорий рекламодателей, считает представитель рекламной группы Starlink. Кроме того, динамика может быть обусловлена перетоком части бюджетов в «немаркируемую зону», предполагает он.

Рекламный рынок в России в январе – марте вырос лишь на 5%

Медиа

В 2022 г. Роскомнадзор по решению суда заблокировал Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит Meta). Позднее, с 1 сентября 2025 г., в России вступил в силу официальный запрет размещения рекламы на ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в стране. Под него, в том числе, подпали Instagram и Facebook. В конце июля 2024 г. о замедлении загрузки YouTube сообщил в своем Telegram-канале экс-глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн. «Деградация» видеохостинга, как пояснил он, связана с тем, что Google (владеет YouTube) после начала спецоперации перестал обслуживать в России серверы, на которых хранится «основной объем видеоконтента» платформы.

В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении Whatsаpp». В феврале 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram. В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К ним ведомство, в частности, отнесло YouTube и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы.

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