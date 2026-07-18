Гол или пропал: чемпионат мира по футболу в цифрах и графиках

Гол или пропал: чемпионат мира по футболу в цифрах и графиках19 июля состоится финальный матч крупнейшего в истории мундиаля
19 июля завершится 23-й чемпионат мира по футболу: в финальном матче на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке встретятся сборные Испании и Аргентины. Нынешний мундиаль уже вошел в историю как самый масштабный по числу стран-участниц и хозяев турнира. О том, чем еще примечателен ЧМ-2026 и его команды, – в графиках «Ведомостей».
Текущий чемпионат впервые прошел сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. При этом первые две ранее уже были хозяевами мундиаля (США – в 1994 г., а Мексика – в 1970 и 1986 гг.). Канада же стала 19-м по счету государством, принявшим у себя турнир.
Несмотря на рекордное число стран-хозяек, матчи (всего их 104, включая финал) проводятся лишь в 16 городах – это меньше, чем на ЧМ-2002, который прошел в 20 городах Японии и Южной Кореи. При этом из 16 городов нынешнего мирового первенства 11 – американские (лишь четыре из них впервые стали хозяевами турнира), три – мексиканские (все ранее уже принимали ЧМ) и два – канадские (Торонто и Ванкувер).
В общей сложности матчи чемпионатов мира проходили в 172 городах мира, включая 11 российских. Нью-Йорк станет 20-м городом, где состоится финал мундиаля. В 16 городах заключительный матч проводился один раз, а в трех (Риме, Рио-де-Жанейро и Мехико) – дважды.
В нынешнем чемпионате принимали участие сборные из 48 стран – это рекорд за всю историю турнира. До 1998 г. число команд стабильно равнялось 32.
Рекордным оказалось и количество болельщиков на трибунах – более 6,5 млн человек. Для сравнения: на чемпионате в Катаре (2022) их было 3,4 млн, в России (2018) – 3 млн. Такой рост связан не только с увеличением числа матчей (104 вместо 64), но и с вместимостью стадионов. Игры проходили преимущественно на аренах для американского футбола, рассчитанных на гораздо большее число зрителей, чем европейские или южноамериканские. Предыдущий рекорд по посещаемости (3,6 млн зрителей) также принадлежал ЧМ‑1994 в США.
Прошедшие 102 матча чемпионата (вечером 18 июля за третье место поборются сборные Франции и Англии, а 19 июля в финале встретятся Аргентина и Испания) подтвердили, что болельщики приехали не напрасно: турнир отличился зрелищностью и повышенной результативностью. В среднем за игру футболисты забивали по 2,91 гола – это выше показателей за предыдущие четверть века (2,5-2,67 гола) и даже среднего значения за всю историю ЧМ (2,83 гола). По этому показателю мундиаль впервые превзошел результат ЧМ-1982 в Испании (2,81 гола за матч).
Тогда, как и сейчас, число команд было увеличено (с 16 до 24), и на мировое первенство приехали сборные-аутсайдеры, что привело к ряду разгромных встреч. Одной из самих запоминающихся игр того турнира стал матч Венгрия – Сальвадор, завершившийся со счетом 10:1. С тех пор сборная Сальвадора больше ни разу не попадала ЧМ.
Разгромные матчи случились и на ЧМ-2026: на групповой стадии Германия обыграла Кюрасао со счетом 7:1, а Канада – Катара со счетом 6:1. Тем не менее, не стоит сводить возросшую результативность только расширением состава участников: в 1998 г. во Франции число команд также увеличили (с 24 до 32), но среднее количество голов даже снизилось.
Несмотря на наличие таких разрывов в счете в целом случаи игры «в одни ворота» на ЧМ-2026 встречались реже. Так, доля матчей, в которых забили обе команды, достигла 54,9%, подсчитали «Ведомости» на основе данных статистики FIFA. Это рекордный показатель за последнее 11 мундиалей. Он лишь немного уступает результату ЧМ‑1982 (55,8%).
За всю историю мундиаля победителями становились сборные восьми стран, в том числе Аргентины и Испании – финалистов ЧМ-2026. Аргентинцы, выигравшие кубок на прошлом турнире в Катаре (в финале они обошли французов по пенальти 4:2), ранее становились чемпионами в 1978 г. (3:1 против Нидерландов) и в 1986 г. (3:2 против ФРГ). Испанцы забрали трофей лишь однажды – в 2010 г. в ЮАР, одолев Нидерланды со счетом 1:0. Лидером по числу титулов остается Бразилия – у нее пять побед (последняя в 2002 г.). На ЧМ-2026 бразильцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив норвежцам со счетом 1:2.
За всю историю ЧМ сборная Аргентины провела 95 матчей: 60 побед (63%), 10 ничьих и 25 поражений. У Испании же за все время сыграно 74 матча, из них – 38 побед (51%), 13 ничьих и 23 поражения.
В целом за всю историю турнира аргентинцы забивали и пропускали чаще, подсчитали «Ведомости». Так, Аргентина оформила 171 гол и пропустила 108 мячей (это 1,8 и 1,14 в среднем за игру). Испанцы же забили 121 мяч, пропустив 76 (1,64 и 1,03 в среднем за игру).
На ЧМ-2026 эта тенденция оказалась более ярко выраженной: аргентинцы в матчах действовали гораздо результативнее и при этом чаще пропускали, чем их соперники: 2,71 забитого мяча и 1 пропущенный за игру, тогда как у Испании – 1,86 забитых и лишь 0,14 пропущенных. За весь турнир испанцы реализовали 13 голов, пропустив всего один – от бельгийцев, а аргентинцы забили 19 мячей, пропустив 7.
Лучшие исторические показатели – у Бразилии. В среднем сборная забивала по 2,08 мяча за матч, пропуская по 0,94.
В первый и последний (до 19 июля) раз в рамках мундиаля Аргентина и Испания встречались 60 лет назад – в 1966 г. Тогда матч (в групповой стадии) завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.
Вне рамок мирового первенства сборные играли друг против другав последний раз в марте 2018 г. в товарищеском матче в Мадриде. Тогда испанцы разгромили соперников со счетом 6:0. Всего же команды встречались 14 раз – у обеих по шесть побед. Причем аргентинцы чаще выигрывали в XX в. (пять побед против трех у оппонента), а испанцы – в XXI в. (три против одной).
Финал ЧМ‑2026 станет второй игрой этих сборных на нейтральной территории после матча 1966 г. (из остальных 13 встреч девять прошли в Испании, четыре – в Аргентине). Все шесть своих побед испанцы одержали дома, аргентинцам же удалось дважды обыграть соперника на его поле (и один раз – на нейтральном).
Свой первый кубок мира аргентинцы выиграли в 1978 г. на домашнем чемпионате в Буэнос-Айресе. На том турнире сборная страны-хозяйки показала лучший результат, чем на выездных ЧМ, – в среднем по 2,29 очка за игру против 1,94.
Эффект домашних стен в целом прослеживается для подавляющего большинства сборных, которые когда-либо принимали мундиаль, убедились «Ведомости», проанализировав данные FIFA. Главное исключение из этого правила – сборная Испании, которая на домашнем чемпионате в 1982 г. заработала в среднем на 0,77 очка меньше за игру, чем на выезде. Не помогло преимущество своего поля и бразильцам: на турнирах 1950 и 2014 гг. они набирали на 0,22 очка меньше за матч, чем в гостях.
В финале ЧМ-2026 у капитана аргентинской сборной Лионеля Мессии будет шанс обойти французского форварда Килиана Мбаппе по числу забитых на турнире голов (сейчас у обоих по восемь мячей). При этом Месси удерживает титул рекордсмена по общему числу реализованных голов (21 за 32 матчей на шести мундиалях). Мбаппе, сыгравший на трех чемпионатах, забил 20 мячей в 21 игре. В отличие от аргентинца, француз уже становился лучшим бомбардиром ЧМ – в 2022 г.
По среднему числу голов за матч Мбаппе занимает четвертое место в истории мундиалей (Месси – девятое), уступая лишь трем легендам футбола XX в.: венгру Шандору Кочишу (11 мячей за пять игр на ЧМ-1954), французу Жюсту Фонтену (13 мячей за шесть матчей на ЧМ-1958 – рекорд за всю историю) и немцу Герду Мюллеру (14 голов за 13 матчей на ЧМ в 1970 и 1974 гг.).