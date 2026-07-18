Гол или пропал: чемпионат мира по футболу в цифрах и графиках

За всю историю мундиаля победителями становились сборные восьми стран, в том числе Аргентины и Испании – финалистов ЧМ-2026. Аргентинцы, выигравшие кубок на прошлом турнире в Катаре (в финале они обошли французов по пенальти 4:2), ранее становились чемпионами в 1978 г. (3:1 против Нидерландов) и в 1986 г. (3:2 против ФРГ). Испанцы забрали трофей лишь однажды – в 2010 г. в ЮАР, одолев Нидерланды со счетом 1:0. Лидером по числу титулов остается Бразилия – у нее пять побед (последняя в 2002 г.). На ЧМ-2026 бразильцы выбыли на стадии 1/8 финала, уступив норвежцам со счетом 1:2.