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Испания выиграла Чемпионат мира по футболу

Она обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время
Филипп Иванов
Getty Images
Getty Images

Сборная Испании одолела Аргентину и стала новым чемпионом мира по футболу. Первый и единственный гол в игре на 106-й минуте в дополнительное время забил вингер испанцев Ферран Торрес, который вышел на замену на 62-й минуте. Игра завершилась со счетом 1:0, таким образом Испания во второй раз выиграла Чемпионат мира по футболу.

Аргентина играла в меньшинстве с 90-й минуты после удаления Энцо Фернандеса за грубый фол. Испания доминировала на протяжении всего матча, но не могла реализовать многочисленные моменты. Аргентина, стремившаяся стать первой командой со времен Бразилии-1962, выигравшей два чемпионата подряд, не смогла оказать достойное сопротивления испанцам.

Игра состоялась на стадионе «Метлайф стэдиум» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США), на трибунах присутствовали известные политики и знаменитости, в том числе президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, актеры Брэд Питт, Том Круз, Мэтт Деймон и др.

Чемпионат мира по футболу 2026 г. прошел с 11 июня по 19 июля, став первым в истории турниром, который одновременно принимают три страны – США, Канада и Мексика. Это также первый чемпионат мира с 48 командами, которые были разбиты на 12 групп. Победителем предыдущего чемпионата в 2022 г. была Аргентина, теперь же она уступила этот титул Испании.

В матче за третье место, который прошел 18 июля на стадионе «Хард рок» в Майами (США), сборная Англии разгромила Францию со счетом 6:4. Этот матч стал самым результативным в истории игр за третье место на чемпионатах мира. Сборная Англии завоевала «бронзу», что является ее лучшим результатом с 1966 г., когда она стала чемпионом. Сборная Франции завершила турнир на четвертом месте.

Одним из самых спорных моментов турнира стал скандал с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины Балогун был удален с поля за грубый фол. Однако на следующий день ФИФА приняла беспрецедентное решение приостановить автоматическую дисквалификацию форварда на один год условно, что позволило ему сыграть в 1/8 финала против Бельгии. Это решение было принято после того, как Трамп лично попросил президента ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть этот случай. Трамп заявил, что «это не был фол» и что он «просто попросил провести повторный просмотр».

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