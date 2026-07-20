Испания выиграла Чемпионат мира по футболу

Одним из самых спорных моментов турнира стал скандал с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины Балогун был удален с поля за грубый фол. Однако на следующий день ФИФА приняла беспрецедентное решение приостановить автоматическую дисквалификацию форварда на один год условно, что позволило ему сыграть в 1/8 финала против Бельгии. Это решение было принято после того, как Трамп лично попросил президента ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть этот случай. Трамп заявил, что «это не был фол» и что он «просто попросил провести повторный просмотр».