«Разве нас судили?»: процессы над главными бунтовщиками России

Сперанский создал систему 11 «разрядов вины» для точной классификации преступлений чтобы избавить судей от хаоса при изучении сотен дел. Первый разряд включал наиболее тяжкие преступления, такие как непосредственное участие в заговоре с целью цареубийства, покушение на членов императорской семьи, создание тайных обществ, нацеленных на мятеж, и активное участие в восстании с кровопролитием. Второй включал согласие на участие в заговоре без личной инициативы, распространение тайных обществ и подстрекательство нижних чинов к мятежу. Третий касался осведомленности о заговоре без активного участия или противодействия ему и так далее. Большинство судей первоначально поддержало смертную казнь для первых трех разрядов обвиняемых, потом – только для первого, а окончательной милостью императора смертная казнь не была применена ни для кого из «разрядных» осужденных.