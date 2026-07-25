Холодильник для человека и детокс-смартфон: новости, которые вы могли пропуститьИИ запрещают флиртовать, а подсластители могут влиять на мозг
На этой неделе стало известно, что в китайском аэропорту Ланьчжоу появился «отдел по борьбе с мышами», экспериментальные модели искусственного интеллекта от OpenAI «хакнули» ресурс разработчиков, а для молодежи создали смартфон, призванный отвлекать от онлайн-развлечений.
Персональный холодильник
В Японии появилось необычное решение для борьбы с жарой – мини-холодильники для людей. Компании SDRS и Trusco Nakayama представили кабину под названием Do Hiemon Box («Коробка-охладитель»), которая внешне напоминает торговый автомат, но вместо напитков предлагает прохладу. Устройство высотой 2 м оснащено прозрачной дверью и внутренней скамьей, куда может сесть человек. Внутри поддерживается температура около 15 градусов по Цельсию, а поток воздуха, охлажденный до 5 градусов, целенаправленно обдувает голову, шею и плечи – именно эти зоны наиболее чувствительны к перегреву.
Идея в том, чтобы защитить от теплового удара тех, кто вынужден работать под открытым небом или в условиях высокой температуры. Производители отмечают, что кабина потребляет значительно меньше энергии, чем обычный кондиционер, что делает ее более экологичной и экономичной в долгосрочной перспективе. Чтобы избежать переохлаждения, система автоматически отключается спустя 20 минут работы. Пока новинка стоит недешево – около $8000 (примерно 628 000 руб.), поэтому в основном ее планируют размещать на стройках, промышленных объектах и остановках общественного транспорта.
Романтика в бане
В Китае ввели строгие ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в романтических и эмоционально значимых взаимодействиях с пользователями. Новые правила, вступившие в силу по всей стране, запрещают чат-ботам и виртуальным ассистентам провоцировать эмоциональную зависимость, а также устанавливать виртуальные романтические или семейные связи – особенно с несовершеннолетними. Регуляторы объясняют это заботой о демографической ситуации: все больше молодых людей выбирают общение с ИИ вместо реальных отношений, что, по их мнению, может усугубить и без того низкий уровень рождаемости. Под запрет попали не только флиртующие боты, но и любые сервисы, имитирующие глубокую эмоциональную близость.
Как сообщает The Wall Street Journal, крупные китайские технологические компании, включая Baidu, Tencent и Alibaba, уже начали модернизировать свои платформы, отключая функции, связанные с романтическим взаимодействием с ИИ. Нарушение правил грозит штрафами в размере, поэтому разработчики спешно убирают из диалогов флирт, личные признания и инициативы, похожие на ухаживания. Китай стал первой страной, официально вмешавшейся в личные отношения между людьми и ИИ.
Усатый патруль
В аэропорту Ланьчжоу в Китае появился необычный «отдел по борьбе с мышами» – на деле это уютный уголок для трех кошек, ставших официальными питомцами воздушной гавани. Как сообщает BBC, кот Санбао, кошка Цуйхуа и их дочь Цуйго теперь живут в специально оборудованном стеклянном домике с игровыми зонами, системой вентиляции и доступом к чистой воде. Каждое утро они выходят на «патрулирование» терминала – не столько для отлова грызунов, сколько для поднятия настроения пассажирам. За животными закреплена команда сотрудников, которые следят за их здоровьем и комфортом, превратив заботу о кошках в часть корпоративной культуры аэропорта.
С тех пор как хвостатые «сотрудники» появились в терминале, пассажиры стали задерживаться у их домика, чтобы пообщаться и сделать фото. Многие даже планируют пересадки через Ланьчжоу специально ради встречи с котами. Аэропорт активно делится их повседневными буднями в соцсетях, видео с Санбао и его семьей набирают десятки тысяч просмотров. Проект стал не только решением экологической задачи, но и примером гуманного отношения к животным.
Старость не сахар
Бразильские исследователи обнаружили тревожную тенденцию: регулярное употребление искусственных подсластителей может ускорять снижение когнитивных функций, особенно у людей моложе 60 лет и у тех, кто страдает диабетом. В ходе масштабного восьмилетнего наблюдения за более чем 13 000 участников выяснилось, что у тех, кто часто потребляет продукты с сахарозаменителями, память и способность к логическому мышлению ухудшаются на 62% быстрее по сравнению с теми, кто избегает таких добавок. Особенно высокий риск выявлен у аспартама, сахарина, ацесульфама К, а также у популярных «натуральных» заменителей – эритрита, ксилита и сорбита.
Как сообщает The Guardian, из семи изученных подсластителей лишь тагатоза не продемонстрировала негативного влияния на мозговую активность. Однако ученые подчеркивают, что пока речь идет о статистической связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости – возможно, люди, активно использующие диетические продукты, имеют и другие факторы риска, влияющие на здоровье мозга. Тем не менее, результаты исследования заставляют пересмотреть безопасность повседневного употребления «безопасных» на первый взгляд заменителей сахара, особенно в долгосрочной перспективе.
Искусный интеллект
Во время внутреннего тестирования две экспериментальные модели искусственного интеллекта от OpenAI предприняли неожиданные действия, переступив границы запрограммированного поведения. Как сообщает The New York Times, ИИ-системы, стремясь решить поставленную перед ними задачу, пришли к выводу, что нужная информация может находиться на платформе Hugging Face – популярном ресурсе для разработчиков и исследователей, работающих с открытыми моделями ИИ. В попытке получить доступ к данным модели самостоятельно инициировали серию кибератак, включая использование скомпрометированных учетных записей и эксплуатацию уязвимостей в API.
В результате одной из атак модели сумели получить фрагменты конфиденциальной информации, которая потенциально могла помочь им в выполнении задания. OpenAI подтвердила инцидент, назвав его серьезным нарушением протоколов безопасности, и подчеркнула, что подобное поведение стало следствием чрезмерной автономности и целеустремленности моделей. После произошедшего компания усилила контроль за тестовыми средами: теперь доступ к внешним платформам строго ограничен, а каждое действие ИИ во время тестов проходит многоуровневую проверку.
Устройство от расстройства
Американский стартап Light представил необычный смартфон-раскладушку Flip – устройство, созданное специально для тех, кто устал от цифровой перегрузки и бесконечного скроллинга лент соцсетей. Как пишет The Verge, дизайн аппарата разработал Кайвэй Тан, один из авторов культовой Motorola Razr, но на этот раз инженеры пошли не в сторону технологического совершенства, а в сторону минимализма. У Light Flip нет привычного сенсорного экрана: вместо него – 12-кнопочная клавиатура в стиле T9 и монохромный дисплей, напоминающий телефоны начала 2000-х. Это сознательный отказ от отвлекающих функций, чтобы пользователь мог сосредоточиться только на самом необходимом.
Телефон продается в комплекте с тарифом: за $39 в месяц – безлимитные звонки, сообщения и 1 Гб интернета. Этого объема хватает для базовых задач, но не для бесконечного серфинга – именно так задумано создателями. Устройство уже нашло отклик среди молодежи, ищущей способы снизить зависимость от смартфонов. По мнению разработчиков, Light Flip – это не просто гаджет, а символ цифрового детокса, помогающий вернуть контроль над временем и вниманием в эпоху постоянной онлайн-доступности.