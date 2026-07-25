Холодильник для человека и детокс-смартфон: новости, которые вы могли пропустить

Бразильские исследователи обнаружили тревожную тенденцию: регулярное употребление искусственных подсластителей может ускорять снижение когнитивных функций, особенно у людей моложе 60 лет и у тех, кто страдает диабетом. В ходе масштабного восьмилетнего наблюдения за более чем 13 000 участников выяснилось, что у тех, кто часто потребляет продукты с сахарозаменителями, память и способность к логическому мышлению ухудшаются на 62% быстрее по сравнению с теми, кто избегает таких добавок. Особенно высокий риск выявлен у аспартама, сахарина, ацесульфама К, а также у популярных «натуральных» заменителей – эритрита, ксилита и сорбита.