Мошенники нацелились на дачников: новости, которые вы могли пропуститьДочь Билла Гейтса подозревают в обмане, виски стал уже не тот
На этой неделе стало известно, что дочь Билла Гейтса заподозрили в обмане, дачники столкнулись с обманом на маркетплейсах, OpenAI выпускает гаджеты, виски стал уже не тот, M&M’s лишилась коричневого и синего цветов, капча от ИИ не продержалась и дня, ставки на спорт завели в юридическую ловушку.
Ловушка для дачника
Дачники и любители цветов столкнулись с массовым мошенничеством. Как пишет интернет-издание 404 Media, онлайн-магазины заполонили объявления о продаже семян красивых и необычных цветов. Среди них попадаются и явно фантастические, например, соцветие в виде чертенка. Но большинство вполне могли бы существовать. Покупателей убеждают в этом многочисленные фото как в самом объявлении, так и в отзывах от якобы вырастивших их людей.
Подобный обман существовал и раньше, но не был очень распространен. Появление ИИ сделало схему массовой: раньше фотографии цветов приходилось подделывать вручную, что требовало немало труда, времени и навыков работы в фотошопе. Теперь достаточно дать приказ ИИ. Доверчивым покупателям присылают самые дешевые семена. Пока они прорастут и обман раскроется, пройдет минимум пара недель. Срок возврата товара уже пройдет, да и сам продавец к тому времени закроет старый аккаунт на маркетплейсе и откроет новый.
Дочку Билла Гейтса заподозрили в обмане
Фиби, дочь Билла и Мелинды Гейтс, в 2025 г. основала с подругой стартап Phia. Это приложение для браузера, которое ищет в интернете промокоды, скидки и лучшие цены на товары, которые заинтересовали пользователя. Стартап зарабатывает на проценте с покупок клиентов, которых он привел.
Phia подозревают в том, что он подменял ссылки в браузере, пишет Bloomberg. В итоге магазин считал, что покупателя привел Phia, даже если тот сам нашел товар или же использовал другие приложения. В 2014 г. за похожую схему с eBay американцы Брайан Даннинг и Шон Хоган были приговорены к 15 и пяти месяцам тюрьмы соответственно. Их обвиняли в том, что они незаконно получили до $35 млн.
Взлом капчи от ИИ
Стартап Mixfont выпустил шрифт, который легко распознает человек, но не видит ИИ. Это анимация вроде «белого шума» на экране телевизора при потере сигнала: мельтешение черно-белых точек. Но часть точек движется вниз, а часть – вверх. Люди сразу распознают буквы, а вот ИИ анализирует картинку покадрово и не видит их. В каждое видео встроена ловушка: зашифрованное сообщение, чтобы ИИ расшифровал его и прекратил дальнейшие поиски. Но капча не продержалась и суток. Люди-энтузиасты из Hacker News взломали ее скриптом на 20 строк кода и поделились результатом с ИИ. У людей снова не осталось секретов от искусственного разума.
Коричневый – не натуральный цвет
В августе M&M’s выпустит конфеты без искусственных красителей. Но в них не будет двух цветов: синего и коричневого. Оказалось, заменить их натуральными ингредиентами не так просто. Например, для синего можно использовать спирулину, пигмент на основе водорослей. Но это, по заявлению компании, «неоправданно дорого» и технологически сложнее в производстве.
Компания думала заменить синий и коричневый на фиолетовый и розовый, но отказалась от этой идеи. Пока что в пачке с натуральными конфетами останутся красный, желтый, оранжевый и зеленый. А любители синего и коричневого могут купить обычные, «химические» M&M’s.
ChatGPT проникает в наши дома
OpenAI представила свой первый гаджет и обещает еще один: Bloomberg выяснил, какой именно. На этой неделе OpenAI представила публике свой первый гаджет. Он предназначен для профессионалов: это компактный контроллер Codex Micro, который помогает писать код с помощью Codex. Его «фишка»: клавиши с разноцветной подсветкой, отображающей ход работы ИИ над задачей. Например, один цвет означает возникновение ошибки, другой зовет человека на помощь, третий сообщает, что задача выполнена.
OpenAI готовит и гаджет для широкой публики. Как выяснил Bloomberg, это «умная» колонка без экрана. Но позиционироваться она будет не как колонка, а как домашний ИИ-ассистент, который будет беседовать с вами, управлять домашней техникой, проигрывать музыку и так далее. Его снабдят аккумулятором, чтобы можно было брать с собой в другую комнату.
Виски выходит из моды
Банки потеряли веру в виски. Много десятков лет бочки виски были в США самым обычным залогом по кредитам в банках. К тому же очень надежным: срок выдержки напитка с годами увеличивался, и залог только дорожал. Но когда поколение Z увлеклось ЗОЖ и стало меньше пить, ситуация изменилась. Bloomberg рассказывает про судебный иск, в котором судья поддержал отказ банка принять виски в залог, сравнив это с ловлей падающих ножей. И недаром: индустрия виски переживает кризис, Jim Beam, Brown-Forman и другие крупные бренды сокращают производство.
Ловушка для ставок на спорт
Идеальная юридическая ловушка сработала в США. Сервис онлайн-прогнозов Kalshi получил два абсолютно противоположных предписания, невыполнение каждого чревато наказанием.
Началось все с того, что в марте власти штата Мичигана подали в суд на площадку: по их мнению, де-факто она предлагает ставки на спорт, не имея лицензии букмекера. 29 июня суд запретил Kalshi принимать новые ставки от жителей штата, а по старым ставкам – забирать проигрыш и выплачивать выигрыш. Иначе штраф в $120 000 в день.
Kalshi решила исполнить решение суда. Она расторгла контракты, а если спортивное состязание уже прошло, то вместо расчета по ставке вернула поставленные деньги. В итоге она получила предписание от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в котором говорится совершенно противоположное: Kalshi обязана рассчитываться по контрактам как обычно и выплатить выигрыши. Так Kalshi оказалась в ловушке: она либо не выполнит решение суда, либо ослушается регулятора.