Мошенники нацелились на дачников: новости, которые вы могли пропустить

Стартап Mixfont выпустил шрифт, который легко распознает человек, но не видит ИИ. Это анимация вроде «белого шума» на экране телевизора при потере сигнала: мельтешение черно-белых точек. Но часть точек движется вниз, а часть – вверх. Люди сразу распознают буквы, а вот ИИ анализирует картинку покадрово и не видит их. В каждое видео встроена ловушка: зашифрованное сообщение, чтобы ИИ расшифровал его и прекратил дальнейшие поиски. Но капча не продержалась и суток. Люди-энтузиасты из Hacker News взломали ее скриптом на 20 строк кода и поделились результатом с ИИ. У людей снова не осталось секретов от искусственного разума.