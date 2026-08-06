Минспорт расширит перечень спортивных организаций для налогового вычета

Минспорт расширит перечень спортивных организаций для налогового вычетаВ нем может появиться еще 5000 учреждений, сообщил министр спорта Дегтярев
Министерство спорта планирует расширить перечень организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Такие поправки в профильный федеральный закон опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Ведомство предлагает изменить в законодательстве определение «физкультурно-оздоровительная услуга». Сейчас это деятельность, которую осуществляет физкультурно-спортивная организация независимо от ее организационно-правовой формы. Согласно формулировкам, изложенным в поправках, физкультурно-оздоровительную услугу смогут оказывать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели (ИП), одним из видов деятельности которых является работа в области физкультуры и спорта.
В 2025 г. президент России Владимир Путин поручил принять меры, для того чтобы активизировать государственную услугу по предоставлению гражданам налогового вычета за занятия спортом, заявил «Ведомостям» министр спорта Михаил Дегтярев. Слабая вовлеченность была связана с тем, что перечень организаций, за приобретение услуг которых граждане могут претендовать на вычет, рос недостаточно быстро, пояснил он.
В начале 2026 г. правительство наделило ведомство правом самостоятельно формировать предварительный список компаний и ИП, которые предоставляют соответствующие услуги, напомнил Дегтярев. «Мы перешли к проактивной модели: не ждем, пока организации сами включатся в список, а заочно добавляем их, а потом уже верифицируем список через регионы», – отметил он. Министр сообщил, что это позволило в 2026 г. расширить перечень до 12 000 организаций – он стал вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
После внесения предложенных изменений в законодательство в перечень смогут включаться организации, которые предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги наравне с иными видами деятельности, пояснил Дегтярев. Например, спортивные школы, у которых основной вид деятельности – образование, или спортивные общества, у которых основной вид деятельности – это общественная работа, а также различные курортные организации, медицинские и реабилитационные центры, туристические организации. По предварительным расчетам, изменения только на первом этапе позволят добавить в перечень порядка 5000 организаций, сообщил министр.
Налоговый вычет на фитнес
Бизнесу потребуется заранее подготовиться к новым требованиям – провести юридический и кассовый аудит, проверить корректность сведений в ЕГРЮЛе/ЕГРИПе, при необходимости добавить соответствующие ОКВЭД, говорит программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев. Он добавил, что важна и правильная детализация услуг в кассовых чеках: если услуга будет указана слишком обобщенно, это может стать основанием для отказа клиенту в предоставлении вычета.
Для бизнеса законопроект означает расширение потенциальной клиентской базы, поскольку возможность получить налоговый вычет становится дополнительным стимулом для потребителей, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. Изменения сделают рынок физкультурно-оздоровительных услуг более доступным и привлекательным как для граждан, так и для предпринимателей, считает он.
«Ведомости» направили запрос в Минфин и Федеральную налоговую службу.