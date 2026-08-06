Минспорт расширит перечень спортивных организаций для налогового вычета

В начале 2026 г. правительство наделило ведомство правом самостоятельно формировать предварительный список компаний и ИП, которые предоставляют соответствующие услуги, напомнил Дегтярев. «Мы перешли к проактивной модели: не ждем, пока организации сами включатся в список, а заочно добавляем их, а потом уже верифицируем список через регионы», – отметил он. Министр сообщил, что это позволило в 2026 г. расширить перечень до 12 000 организаций – он стал вдвое больше по сравнению с прошлым годом.