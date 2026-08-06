Минздрав начал реформу научных центров

В связи с этим решение о реорганизации ГНЦДК и РНЦРР требовало оценки последствий для детей. Профильная комиссия под председательством замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой установила, что оказание социальных и медицинских услуг детям после присоединения научных учреждений к РМАНПО продолжится в полном объеме. Кроме того, все уникальные виды деятельности, которые вели эти центры, будут сохранены. Положительные заключения комиссии о реорганизации были опубликованы на сайте Минздрава.