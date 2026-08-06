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Минздрав начал реформу научных центров

Их присоединят к Российской медакадемии непрерывного образования для создания единого научно-образовательного клинического центра
Виктория Ларченко
На базе академии будет создан единый многопрофильный научно-образовательный клинический центр
На базе академии будет создан единый многопрофильный научно-образовательный клинический центр / Валерий Шарифулин / ТАСС

Минздрав России реорганизует три федеральных научных учреждения, присоединив их к Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО). Речь идет о Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии (ГНЦДК), Российском научном центре рентгенорадиологии (РНЦРР) и Национальном медицинском исследовательском центре «Лечебно-реабилитационный центр» (НМИЦ ЛРЦ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минздрава.

Все научные центры получают финансирование из госбюджета и находятся в ведении Минздрава. Они занимаются одновременно клинической, научной и образовательной работой. Как пояснили в министерстве, изменения позволят объединить научный потенциал трех центров и образовательный потенциал РМАНПО. При этом учреждения не покинут собственные здания.

Присоединение РНЦРР, ГНЦДК и ЛРЦ к академии позволит сформировать единый многопрофильный научно-образовательный клинический центр, сказал «Ведомостям» ректор РМАНПО Виктор Фомин. Приоритет в медучреждении будут получать пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичной медпомощи, а преемственность между клиниками обеспечит возможность одномоментного применения передовых медтехнологий с последующей реабилитацией. Это не имеющая аналогов в отрасли площадка практической подготовки медработников, подчеркнул Фомин.

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В результате изменений Минздрав рассчитывает вывести на новый уровень качество медобразования в академии, повысить качество и доступность медпомощи, обеспечить более «комфортную и рациональную» маршрутизацию пациентов, а также расширить диагностические и лечебные возможности всех четырех учреждений.

ГНЦДК и РНЦРР являются частью социальной инфраструктуры для несовершеннолетних. В отделении детской дерматологии ГНЦДК оказывается амбулаторная помощь детям с дерматозами, псориазом, витилиго и т. д. В РНЦРР несовершеннолетним проводят диагностические исследования и лечение в стационаре, говорится на сайте учреждения.

В связи с этим решение о реорганизации ГНЦДК и РНЦРР требовало оценки последствий для детей. Профильная комиссия под председательством замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой установила, что оказание социальных и медицинских услуг детям после присоединения научных учреждений к РМАНПО продолжится в полном объеме. Кроме того, все уникальные виды деятельности, которые вели эти центры, будут сохранены. Положительные заключения комиссии о реорганизации были опубликованы на сайте Минздрава.

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Как правило, научные медицинские учреждения объединяют, чтобы обеспечить мультидисциплинарный подход к клиническому процессу и сфокусировать научные программы на конкретных целевых задачах, объяснил «Ведомостям» замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он допустил, что у центров могут быть общие научные интересы и потребность в расширении клинической базы.

Тенденция к укрупнению учреждений в сфере здравоохранения отмечается на протяжении 10 лет, добавил директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Касается это как медицинских вузов и научных медучреждений, так и обычных медорганизаций, уточнил он. По словам Шишкина, планы Минздрава укладываются в эту логику.

Все реорганизованные центры продолжат работу по привычным направлениям деятельности, а их коллективы будут сохранены, сообщили «Ведомостям» директор ГНЦДК Алексей Кубанов, и. о. директора РНЦРР Минздрава Владимир Солодкий и директор ЛРЦ Сергей Царенко. При этом доступность медпомощи в учреждениях вырастет за счет более гибкой маршрутизации, считает Солодкий.

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