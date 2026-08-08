С царским размахом: от пушки до бомбы

Хотя пушка не претерпела технологических неудач при отливке, как это было с Царь-колоколом, это не мешает многочисленным рассуждениям о том, почему она никогда не стреляла. Одни утверждают, что и не должна была: не для того, мол, делали. Другие указывают на якобы имеющую место незавершенность внутренней геометрии ствола и запального отверстия: мастер просто махнул рукой – и так сойдет, а потом решили не рисковать. Третьи уверены, что не стреляла потому, что как-то не пришлось, хотя в общем-то и могла бы. Есть мнение, что она однажды выстрелила при испытаниях, а также легендарное поверье о пальбе останками Лжедмитрия I в сторону Польши.