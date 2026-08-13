Гранты Фонда поддержки соотечественников за рубежом освободят от НДФЛ

Гранты Фонда поддержки соотечественников за рубежом освободят от НДФЛИзменения снимут с граждан излишнюю финансовую нагрузку из-за ограничений недружественных стран
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, предлагают включить в перечень некоммерческих организаций (НКО), гранты, премии и подарки которых не подлежат налогообложению. Такое изменение предложило Министерство иностранных дел, проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Фонд создан в 2011 г. для оказания правовой поддержки российским соотечественникам. Его учредители – МИД и Россотрудничество. Помощь физлицам и правозащитным организациям оказывается в форме грантов и субсидий. Сам фонд финансируется за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций в сфере международного сотрудничества».
Из-за санкций Евросоюза оказание финансовой помощи соотечественникам усложнилось, говорится в пояснительной записке. Многие доверители не могут напрямую получать от него деньги через банки своей страны, поэтому они обращаются к гражданам РФ. Они на основании доверенности открывают в РФ банковские счета для получения средств, предназначенных доверителям. Этот механизм сейчас работает без сбоев, сообщается в пояснительной записке.
Фонд переводит средства на российские счета физлиц, которые являются как резидентами, так и нерезидентами РФ. В этой ситуации начисление НДФЛ на суммы грантов становится излишней финансовой нагрузкой на соотечественников. Такие же сложности возникают, когда необходимо перевести средства иностранным юрлицам, говорится в пояснительной записке.
Налогообложение грантов уменьшает их реальный размер, из-за чего соотечественники за рубежом получают помощь не в полном объеме. Там же упоминается, что с 2023 г. приостановлено действие ряда соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Ограничения коснулись США, стран ЕС, Великобритании, Канады и Японии.
Проблема уменьшения суммы гранта и финансовой помощи возникла после 2022 г., говорит главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. Она напомнила, что в апреле этого года Евросоюз ввел санкции против этого фонда. Прежде чем перевести деньги, с получателем заключается договор, где указана конкретная сумма, продолжила Шеляпина. Во время банковских переводов часть этой суммы теряется в процентах, которые берет банк, и в уплате налогов в двух странах. «Судебные адвокаты стоят дорого, и любой доллар или евро существенно влияют на оплату (юридических услуг. – «Ведомости»)», – сказала она. К этим проблемам у соотечественников из Евросоюза добавляется вопрос их заблокированных банковских счетов, сообщила эксперт.
> 372 млн руб.
По данным Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, в 2024 г. в фонд поступило 11 000 обращений от граждан, а в 2025 г. – 17 500. За прошлый год фонд профинансировал юридическую защиту 43 соотечественников, в том числе из Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии и др.
Проект постановления правительства не оказывает существенного влияния на облегчение финансовых операций фонда в свете санкций ЕС и других государств, считает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Получение средств от фонда соотечественниками на территории ЕС ограничено вне зависимости от обязанности уплатить НДФЛ, уточнил он.
Санкции ЕС распространяются не только на его граждан, но и на любых лиц, находящихся на его территории, отметил Кузьмин. При этом запрещается прямое и косвенное (например, через третьих лиц) получение средств от подсанкционного лица. Если получатель гранта намеренно принимает платеж от третьего лица для сокрытия санкционного источника средств, эти действия могут быть квалифицированы как обход требований ограничительных мер, сказал эксперт. Если данные сведения станут известны компетентным органам государств ЕС по применению санкций (например, если банк потребует получателя гранта обосновать происхождение перевода), получатель гранта может быть привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение санкций, пояснил Кузьмин.
НКО, подобные этому фонду, – элемент российской мягкой силы, поэтому государственная поддержка, предлагаемая МИДом, вполне объяснима, говорит политолог Алексей Макаркин. Предлагаемые МИДом меры имеют социальную значимость, и при этом они не особенно заметны в общем объеме бюджетных расходов. Помимо государства помогать таким НКО некому – российский бизнес в основном сосредоточен внутри страны и несет корпоративную социальную ответственность в регионах своего пребывания. Продвижение российской мягкой силы стало проблемнее после 2022 г., но государство по-прежнему в нем заинтересовано, резюмирует эксперт.