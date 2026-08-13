Гранты Фонда поддержки соотечественников за рубежом освободят от НДФЛ

Проблема уменьшения суммы гранта и финансовой помощи возникла после 2022 г., говорит главный редактор портала «Везде наши» Алла Шеляпина. Она напомнила, что в апреле этого года Евросоюз ввел санкции против этого фонда. Прежде чем перевести деньги, с получателем заключается договор, где указана конкретная сумма, продолжила Шеляпина. Во время банковских переводов часть этой суммы теряется в процентах, которые берет банк, и в уплате налогов в двух странах. «Судебные адвокаты стоят дорого, и любой доллар или евро существенно влияют на оплату (юридических услуг. – «Ведомости»)», – сказала она. К этим проблемам у соотечественников из Евросоюза добавляется вопрос их заблокированных банковских счетов, сообщила эксперт.