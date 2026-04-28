Чем объясняется замена Примакова на Чайку во главе Россотрудничества

Чем известен Чайка

Чайка-младший до поступления на госслужбу занимался бизнесом: он является владельцем крупнейшего в России оператора по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 г. Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. В 2013–2015 гг. был советником губернатора Московской области на общественных началах. В 2017 г. Чайка-младший в качестве учредителя благотворительного фонда содействия социально-культурному развитию Ярославской области доставил из Иерусалима в Ярославль Благодатный огонь в праздник Пасхи. Через год «Хартия» стала единым оператором по обращению с отходами в Ярославской области. Срок контракта истекает 31 декабря 2026 г.