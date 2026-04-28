Чем объясняется замена Примакова на Чайку во главе Россотрудничества

Чем объясняется замена Примакова на Чайку во главе РоссотрудничестваВнук экс-главы МИДа заявил, что оставляет госслужбу и политику
Евгений Примаков, вероятность отставки которого с поста руководителя подведомственного МИДу Россотрудничества источники «Ведомостей» предсказывали еще в 2024 г., освобожден от должности указом президента. На его место назначен Игорь Чайка, который с марта 2025 г. занимал пост замглавы ведомства.
Это кадровое решение собеседник, близкий к Старой площади, назвал «во многом предсказуемым».
Примаков в своем Telegram-канале поблагодарил команду агентства, которым он руководил с 2020 г. За шесть лет, по его словам, был вдвое увеличен набор иностранных студентов в российские вузы, открылись более 20 партнерских Русских домов в разных странах мира, «что решительно расширило наше присутствие в Африке, Азии, Латинской Америке».
«В Евросоюзе из-за нашей безоговорочной поддержки российской внешнеполитической линии и специальной военной операции мы находимся под жесткими санкциями, некоторые Русские дома были закрыты или их работа была заморожена», – заявил экс-глава Россотрудничества.
Он уточнил, что «целиком» доверяет Чайке и выразил готовность прийти тому на помощь, «если она понадобится».
Чем известен Чайка
В следующем посте Примаков заявил, что оставляет государственную службу. «Ведомости» 7 апреля сообщали, что кандидатура Примакова рассматривается для выдвижения в нижнюю палату парламента от «Единой России» (ЕР).
Источник «Ведомостей», знакомый с кадровой политикой в Россотрудничестве, отмечает, что Примакова связывают с Чайкой «приятельские отношения».
Чайка, комментируя свое назначение, заявил, что перед агентством стоит «широкий круг задач». «Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении», – подчеркнул он. В приоритет новый руководитель поставил «выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы».
По словам источника «Ведомостей», близкого к структуре Россотрудничества и ранее работавшего в ней, отставка Примакова «давно планировалась». Когда он был награжден в феврале 2026 г. орденом Почета, стало ясно, что он покинет должность.
Что входит в задачи Россотрудничества:
– взаимодействие в научной, образовательной, культурной и иных областях с госструктурами и НКО иностранных государств, с международными организациями;
– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в осуществлении государственной политики, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом;
– содействие развитию международных связей РФ в сфере образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг российских образовательных учреждений и др.
Смена руководства Россотрудничества, по словам собеседника, связана с тем, что «уже через полгода с его [Примакова] прихода в ведомство было ясно, что он скорее медийщик»: «Он не вписывался в систему». Хотя, утверждает источник, у него нормальные отношения с министром Сергеем Лавровым.
В ведомстве еще и до Примакова было немного людей, хорошо разбирающихся в специфике стран, с которой работает агентство, отмечает он. Но это не единственная проблема – ведомство недофинансировано, считает собеседник.
Россотрудничество в последние годы концентрируется не на дальнем зарубежье, а на ближнем и это позволяет говорить о взаимосвязи его работы с новым управлением в АП (по стратегическому партнерству и сотрудничеству) под кураторством первого заместителя ее руководителя Сергея Кириенко, заявлял «Ведомостям» эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Примаков работал в условиях огромного количества задач с ограниченным финансовым ресурсом и в неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуре, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Экс-глава агентства был нетипичным чиновником, говорит политконсультант Олег Бондаренко. «Несмотря на то что полномочия руководителя Россотрудничества ограничены регламентами и правилами, он все равно выжимал максимум из возможного и руководствовался известным принципом, заранее анонсированным и очень правильным, что самая важная работа – в ближнем зарубежье», – сказал он «Ведомостям».
Бывший и новый руководители Россотрудничества – сыновья известных государственных деятелей. Первый приходится внуком Евгению Примакову – советскому востоковеду, бывшему руководителю Службы внешней разведки, МИДа и премьер-министру. Второй – младший сын полномочного представителя президента на Северном Кавказе, бывшего генерального прокурора Юрия Чайки.
Примаков не ответил на звонки «Ведомостей», как и представитель Чайки.