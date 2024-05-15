Евгений Примаков может сменить работу

Евгений Примаков может сменить работуОсновные приоритеты работы ведомства были нацелены на работу с ближним зарубежьем, отмечают эксперты
Как рассказали «Ведомостям» два близких к администрации президента собеседника, а также собеседник в экспертном сообществе, работу может сменить глава Россотрудничества Евгений Примаков. Внук бывшего российского премьера, историк по образованию, выпускник РГГУ, в разное время работавший в СМИ, занимавшийся общественной и другой деятельностью, в 2018 г. стал депутатом, был членом комитета по международным делам. Был назначен президентом главой Россотрудничества в июне 2020 г.
Это ведомство подведомственно МИДу, представитель которого не ответил на вопрос о смене руководителя агентства. Сам Примаков, однако, однозначно отрицать возможность ухода с должности не стал, сообщив «Ведомостям», что не будет комментировать кадровый вопрос. «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть [ничего] по этому поводу», – заявил он.
Два собеседника «Ведомостей» говорят, что в качестве кандидата на смену Примакову рассматривается Сергей Поспелов. Последние пять лет, с мая 2019 г., он занимает должность ответственного секретаря парламентской ассамблеи ОДКБ. До этого Поспелов работал в команде спикера Госдумы Вячеслава Володина – был первым замруководителя аппарата нижней палаты. Поспелов информацию не прокомментировал.
Решения по замене руководителей служб и агентств принимаются без участия Госдумы – их назначает президент или премьер в зависимости от того, в чьей вертикали они находятся, напоминает юрист Олег Захаров.
Их руководители не входят в состав правительства и не подвержены конституционной ротации в связи с избранием нового президента. Поэтому их руководители не утверждаются Госдумой и не уходят в отставку вместе с кабмином после инаугурации президента. Это необходимо для того, чтобы регуляторные функции не провисали «на период кадровых пертурбаций».
Разговоры о возможной смене руководства Россотрудничества периодически возникали в течение последних двух лет, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Тогда же неофициально ходили слухи о возможном уходе Примакова в Министерство иностранных дел или СМИ, так как он имеет большой соответствующий опыт работы, говорит он: «Но пока достаточных оснований и подтверждений таким доводам нет».
«Есть два ведомства с самыми загадочными сегодня миссиями, – отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Это Минспорта, создававшееся для максимизации результатов спорта высших достижений на международном уровне и сейчас вынужденное придумывать себе главный KPI в виде процента занимающихся массовым спортом. И Россотрудничество – рудимент конца нулевых – начала десятых во время разговоров о мягкой силе на международной арене».
Для критики Россотрудничества всегда можно найти повод, возражает Кортунов, так как агентству приходится выбирать: «Сосредоточиться на долгосрочных или краткосрочных проектах, на работе с ближним зарубежьем или пытаться охватить весь мир, как выстраивать координацию с другими организациями вроде «Русского мира» и Фонда Горчакова». Но в конечном счете Россотрудничество лишь инструмент, и потому агентство определяет свою работу общими установками, которые характерны для внешней политики в целом.
Основные приоритеты при Примакове были нацелены на работу с ближним зарубежьем, был ряд научных и культурных проектов и итоги работы можно расценить по-разному в зависимости от выставляемых KPI, заключает эксперт. Ранее РСМД проводил исследование присутствия российских университетов в зарубежном интернет-пространстве: в 2023 г. удалось выяснить, что в основном китайские и индийские студенты узнали о российском университете, в котором обучаются на данный момент, благодаря сарафанному радио (по 43% для каждой страны). Из внешних источников наименьшую роль сыграли сайт Русского дома (Россотрудничество) (1,24 и 2,76% соответственно).
Есть страны, которые в последние годы активно препятствуют деятельности Россотрудничества, особенно в Западной Европе, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом в дружественных странах необходимость активизации работы агентства, наоборот, резко возросла. И более острая обстановка в мире лишь увеличивает значение Россотрудничества в странах, которые восприимчивы к разного рода посылам и инициативам из России, заключает эксперт.
В подготовке материала принимал участие Илья Лакстыгал