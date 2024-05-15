Евгений Примаков может сменить работу

Для критики Россотрудничества всегда можно найти повод, возражает Кортунов, так как агентству приходится выбирать: «Сосредоточиться на долгосрочных или краткосрочных проектах, на работе с ближним зарубежьем или пытаться охватить весь мир, как выстраивать координацию с другими организациями вроде «Русского мира» и Фонда Горчакова». Но в конечном счете Россотрудничество лишь инструмент, и потому агентство определяет свою работу общими установками, которые характерны для внешней политики в целом.