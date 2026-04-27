Чем известен новый руководитель Россотрудничества Игорь Чайка

Чем известен новый руководитель Россотрудничества Игорь ЧайкаСын бывшего генпрокурора сменил на посту Евгения Примакова
27 апреля президент Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Евгений Примаков, занимавший этот пост с июня 2020 г., освобожден от должности. Как писали «Ведомости», он рассматривался среди кандидатов для выдвижения в Госдуму от «Единой России». О том, чем известен новый глава ведомства, – в справке «Ведомостей».
Игорь Чайка родился 13 декабря 1988 г. в Иркутске. Является младшим сыном Юрия Чайки – экс-генпрокурора РФ (2006-2020) и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (с 22 января 2020 г.). В 2011 г. окончил Московскую юридическую академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Как рассказывал Чайка в 2014 г., бизнесом он начал заниматься уже на втором курсе института. «Занимался очень многим – от производства продуктов питания до благоустройства, развития общественных пространств и создания архитектурного облика городов», – говорил он в интервью «Известиям».
Как писали в 2015 г. «Ведомости», Чайка еще с 2008 г. вел дела с кредитным брокером «Деалса», а в 2010 г. создал компанию «Инновации света», которая занялась благоустройством общественных пространств. Первые шаги в бизнесе, по словам самого Чайки, ему помогал делать его старший брат Артем. В 2012 г. он через компанию «Энкон» получил 8% в «Сити лэнд групп» (СЛГ) – совместной компании Дмитрия Якубовского и ВТБ, владевшей 8000 га земель в Подмосковье, но год спустя вышел из проекта.
В 2013 г. подмосковные власти одобрили проект реконструкции Скитских прудов в Сергиевом Посаде, который разработала компания «Инновации света». Реализован он был при этом за счет инвесторов. В ноябре того же года Игорь Чайка стал советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на общественных началах, но летом 2015 г. оставил пост, чтобы сосредоточиться на бизнесе. Весной 2013 г. основал «Аква солид», а через год ее дочерняя «Т-индустрия» выиграла конкурс РЖД на приобретение доли в крупнейшем российском производителе шпал – ОАО «Бетэлтранс» (БЭТ).
В 2016 г. компания «Русский экспорт», в которой у Чайки была доля 41%, начала поставки продуктов питания в Китай. Год спустя он приобрел 60% оператора по обращению с отходами «Хартия», учрежденного его бывшим партнером Александром Цурканом в 2012 г.
В 2017–2025 гг. Чайка входил в координационный совет Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», был ее бизнес-послом на территории Молдавии и Приднестровья. Кроме того, в 2020–2024 гг. входил в комиссию Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы», с 2024 г. – по направлению «Экологическое благополучие».
В 2021 г. Чайка возглавил Общественный совет при Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Эта организация, основанная в 2008 г., представлена в 71 стране и занимается усилением гуманитарного влияния России. Приоритетным направлением ее деятельности являются страны СНГ.
Осенью 2022 г. Чайка попал под санкции США, после этого он передал «Хартию» в доверительное управление. Весной 2023 г. против него ввел санкции ЕС за «дестабилизацию ситуации» в Молдавии в интересах Москвы. Сам Чайка тогда прокомментировал ограничения, заявив, что образовательные и гуманитарные проекты сделали жизнь многих граждан Молдавии лучше, а некоторым и вовсе удалось спасти жизнь, в частности, в период борьбы с коронавирусом.
10 марта 2025 г. Путин назначил Чайку заместителем руководителя Россотрудничества. Евгений Примаков, возглавлявший тогда агентство, назвал это решение «мощнейшей подмогой», заявив, что на посту председателя Общественного совета он проявил себя как «очень сильный организатор наших общих побед» и «настоящий патриот».
В августе 2025 г. РБК со ссылкой на источники писал, что Чайка может стать руководителем нового управления администрации президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству. В октябре того же года на это место был назначен Вадим Титов, который до этого возглавлял отраслевой комплекс «Русатом – международная сеть», продвигавший проекты «Росатома» за рубежом.
Игорь Чайка женат, воспитывает двоих детей. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, медалями Россотрудничества «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества», Тульской области «За самоотверженность и единство», МЧС России «За пропаганду спасательного дела», а также орденами Даниила Московского III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени РПЦ.