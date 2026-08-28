В новые рекомендации по терапии ожирения добавят еще один блокатор аппетита

В новые рекомендации по терапии ожирения добавят еще один блокатор аппетитаЭто позволит фармкомпаниям наращивать продажи, когда эффективность сарафанного маркетинга снизится, считают эксперты
В обновленные клинические рекомендации (КР) по лечению ожирения у взрослых планируют включить регулирующий пищевое поведение препарат – тирзепатид. Об этом говорится в проекте документа, который был опубликован на портале общественного обсуждения КР. Разработкой нового стандарта занималась Российская ассоциация эндокринологов.
Медпомощь в РФ организуется и оказывается на основе КР, говорится в законе об основах охраны здоровья граждан. Врач может не придерживаться стандартов, только если выполнить их предписания в силу каких-либо обстоятельств невозможно.
Также врачебное сообщество собирается повысить до максимального значения уровень убедительности рекомендаций к применению семаглутида (действующего вещества зарубежного оземпика), следует из текста документа. Это значит, что польза терапии препаратом для пациента, по мнению эндокринологов, явно превосходит вред. Аналогичный статус еще в 2024 г. получил лираглутид – схожий по действию и свойствам препарат.
Уровень убедительности в клинических рекомендациях говорит о качестве и согласованности доказательств эффективности, т. е. насколько правильно проведены клинические исследования, насколько клинически значимы изученные исходы, объяснила «Ведомостям» эндокринолог-диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова. Повышение уровня убедительности дает врачу спокойствие при назначении препарата, а для пациента – ничего не меняет. Показания к применению остаются теми же, бесплатным препарат не становится, рецепт для его приобретения все еще нужен.
Механизм действия тирзепатида связан с активацией рецепторов GLP-1 и GIP, играющих ключевую роль в регуляции аппетита и обмена веществ (в частности, стимулирует расщепление жиров, усиливает выработку инсулина). Другие два упомянутых в КР лекарства – семаглутид и лираглутид – это агонисты рецепторов GLP-1 (препараты снижают чувство голода, замедляют эвакуацию пищи из желудка). Его, как и семаглутид с лираглутидом, рекомендуется назначать пациентам с индексом массы тела выше 30 кг на 1 кв. м в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности. Результатом применения препаратов становится клинически значимое и устойчивое снижение массы тела, а также снижение риска развития сахарного диабета II типа, говорится в проекте КР.
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Сейчас препараты для снижения веса – один из самых быстрорастущих сегментов фармрынка, отметила руководитель международных проектов платформы «Фармзнание», гендиректор YallaRx Елена Ватутина. Тирзепатид стал одним из главных драйверов роста категории, спрос на него уже сформирован и включение лекарства в клинические рекомендации вряд ли само по себе запустит новый всплеск продаж, считает эксперт. Тем не менее изменения в стандартах могут дополнительно укрепить позиции препарата в назначениях врачей и усилить конкуренцию внутри сегмента.
Массовая реализация тирзепатида как в рознице, так и в госсегменте началась только в 2025 г., после регистрации отечественных аналогов оригинального тирзепатида. За первые семь месяцев 2026 г. в российских аптеках было реализовано 3,7 млн упаковок препарата на 33 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики DSM Group. За счет эффекта низкой базы это в 27 раз больше, чем за аналогичный период 2025 г., тогда граждане страны приобрели 137 010 пачек препарата. За январь – июль 2026 г. больницы закупили всего лишь 894 упаковки лекарства.
Абсолютным лидером среди торговых марок по рублевому объему продаж за первые семь месяцев 2026 г. стал препарат тирзетта от компании «Промомед» (20,5 млрд руб.), рассказал «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Продажи другого лекарства – седжаро от «Герофарма» – составили 10,2 млрд руб. С высокой вероятностью до конца года этот препарат окажется на втором месте по продажам в общем отраслевом рейтинге, отметил он.
Беспалов также подчеркнул, что существующий спрос на продукты для терапии ожирения в значительной степени сформирован за счет рассчитанного на потребителя маркетинга, поэтому они реализуются в рознице. При этом, по словам аналитика, рано или поздно динамика потребления за счет сарафанного радио начнет замедляться и компании начнут наращивать продажи благодаря факту наличия тирзепатида в клинических рекомендациях. Внесение препарата в стандарты для фармкомпаний важный задел на будущее, которое может наступить в пределах пары лет, заключил Беспалов.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Российскую ассоциацию эндокринологов с просьбой оценить распространенность ожирения среди россиян и доступность препаратов для его терапии в стране.