В новые рекомендации по терапии ожирения добавят еще один блокатор аппетита

Массовая реализация тирзепатида как в рознице, так и в госсегменте началась только в 2025 г., после регистрации отечественных аналогов оригинального тирзепатида. За первые семь месяцев 2026 г. в российских аптеках было реализовано 3,7 млн упаковок препарата на 33 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики DSM Group. За счет эффекта низкой базы это в 27 раз больше, чем за аналогичный период 2025 г., тогда граждане страны приобрели 137 010 пачек препарата. За январь – июль 2026 г. больницы закупили всего лишь 894 упаковки лекарства.