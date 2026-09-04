Верующие смогут увидеть мощи Дмитрия Донского во время крестного хода

Такое решение представители Русской православной церкви (РПЦ) объяснили количеством потенциальных участников шествия. В прошлом году в крестном ходе прошли порядка 42 000 человек – и, вероятно, в 2026 г. верующих на мероприятии будет еще больше, предположил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Он также обратил внимание на то, что шествие состоится в День города, а значит, помимо участников крестного хода, на улицах будет много жителей и гостей столицы.