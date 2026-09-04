Верующие смогут увидеть мощи Дмитрия Донского во время крестного хода

Верующие смогут увидеть мощи Дмитрия Донского во время крестного ходаПатриарх призвал россиян молиться князю о крепости воинов, мудрости властей и мире народов
Участники Общемосковского крестного хода смогут издали увидеть мощи Дмитрия Донского, но не смогут прикоснуться к святыням, которые будут сопровождать шествие. Об этом председатель Синодального миссионерского отдела, викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва сообщил на пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию. Помимо ковчега с частицей мощей Донского, издали верующие смогут посмотреть на икону Всех святых земли Московской и Смоленскую икону Божией Матери.
Такое решение представители Русской православной церкви (РПЦ) объяснили количеством потенциальных участников шествия. В прошлом году в крестном ходе прошли порядка 42 000 человек – и, вероятно, в 2026 г. верующих на мероприятии будет еще больше, предположил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Он также обратил внимание на то, что шествие состоится в День города, а значит, помимо участников крестного хода, на улицах будет много жителей и гостей столицы.
После мероприятия икона Божией Матери вернется в Смоленск, а частица мощей Дмитрия Донского останется в Храме Христа Спасителя на 7-20 сентября. Предположительно, там святыня будет доступна для поклонения ежедневно с 8:00 до 20:00, а после ее направят в другие храмы и регионы, уточнил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Именно с этой целью частицы останков были отделены, отметил он.
Мощи святого князя Дмитрия Донского обрели в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Целенаправленных поисков не велось: останки нашли в саркофаге внутри надгробницы, которую разбирали еще в XIX-XX вв, пояснил заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля, главный хранитель Андрей Баталов. Раньше ее считали местом погребения Ивана Красного – но дальнейшие работы показали, что саркофаг правителя находится над могильной ямой, а внутри – другой, принадлежащий Дмитрию Донскому.
Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей – по травмам и рельефу костей плечевого пояса ученые определили, что останки принадлежат “князю-воину”, отметил на пресс-конференции врио директора Института археологии РАН Николай Макаров. В результате патриарх благословил освидетельствовать мощи священноначалием РПЦ, и фрагменты останков было решено поместить в ковчеги для поклонения верующих. Сами мощи при этом остаются в Архангельском соборе – там, где и и были обнаружены, сказал “Ведомостям” Баталов.
В своем обращении к православным россиянам 2 сентября патриарх Кирилл назвал обретение мощей Дмитрия Донского “особым знамением Божиего Промысла” и “ободряющим знаком духовной поддержки и утешения”. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что обнаружение останков князя происходит в “особые времена”. Сегодня, как и при Дмитрии Донском, против народов Руси действуют силы, которые стремятся разделить Церковь и общество, лишить россиян исторической памяти и единства, объяснил он.
По словам патриарха, в образе князя народ всегда видел праведного воина, который оградил страну от Мамаева нашествия по благословению преподобного Сергия Радонежского. Тем самым Дмитрий Донской бросил вызов несправедливому порядку, унижавшему Русскую землю, отметил предстоятель РПЦ. Он призвал россиян молиться князю о защите отечества, крепости воинов, мудрости властей и мире народов исторической Руси – ведь и сам князь победы искал прежде всего в молитве, праведности, милосердии и “уповании на помощь Божию”.
Образ Дмитрия Донского как патриотического героя сложился задолго до его канонизации в 1998 г., считает политолог Алексей Макаркин. Еще в XIX в. на барельефе возведенного в честь победы над Наполеоном Храма Христа Спасителя, был изображен Сергий Радонежский, благословивший князя на Куликовскую битву – так проводилась параллель между двумя историческими победами, за которыми стояла поддержка церкви. Этот барельеф уцелел при сносе храма в 1930-е гг. и с тех пор находится в Донском монастыре, уточнил Макаркин.
По мнению политолога, почитание Дмитрия Донского продолжится независимо от конкретных политических событий. Для светской аудитории он останется символом воинской славы, а для Церкви – святым, благочестивым князем. При этом предстоящий крестный ход – далеко не последнее связанное с недавно обретенными мощами событие, полагает Макаркин. В ближайшее время можно ожидать доставки частиц останков, например, к линии боевого соприкосновения, отметил он.