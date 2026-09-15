ВОЗ зафиксировала снижение расходов на плановую вакцинацию в бедных странах

Расходы на вакцины для плановой иммунизации растут во всех группах стран, кроме беднейших. Если в 2015–2017 гг. государства с низким доходом тратили на эти цели $0,84 на человека в год, то в 2022–2024 гг. показатель снизился до $0,8. В то же время в странах с высоким доходом расходы выросли с $4 до $6, а в государствах с доходом выше и ниже среднего – с $2 до $3 и с $0,9 до $1,2 соответственно, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).