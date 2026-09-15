ВОЗ зафиксировала снижение расходов на плановую вакцинацию в бедных странах

ВОЗ зафиксировала снижение расходов на плановую вакцинацию в бедных странахОни отстают от благополучных регионов по охвату прививками, несмотря на международную помощь
Расходы на вакцины для плановой иммунизации растут во всех группах стран, кроме беднейших. Если в 2015–2017 гг. государства с низким доходом тратили на эти цели $0,84 на человека в год, то в 2022–2024 гг. показатель снизился до $0,8. В то же время в странах с высоким доходом расходы выросли с $4 до $6, а в государствах с доходом выше и ниже среднего – с $2 до $3 и с $0,9 до $1,2 соответственно, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ее представители проанализировали данные по 139 странам мира, в которых проживает около 98 млн новорожденных, доживших до момента вакцинации. Количество таких детей ВОЗ отслеживает для расчета охвата прививками: например, препараты от кори, коклюша и дифтерии младенцам вводятся не в роддоме, а в течение или в конце первого года их жизни. Некоторые дети не доживают до этого срока из-за неонатальных инфекций, врожденных пороков и т. д., говорится в информационном бюллетене организации.
В пересчете на одного дожившего до вакцинации младенца страны с высоким доходом в 2022–2024 гг. тратили на плановую иммунизацию $644. Это на 64% превышает показатель 2015–2017 гг. – тогда расходы на прививки в богатейших государствах ВОЗ оценила в $392.
97%
Страны с доходом выше среднего в 2022–2024 гг. тратили на вакцинацию каждого выжившего ребенка около $193. А государства с доходом ниже среднего – $51 на ребенка. Беднейшие страны расходовали порядка $25, следует из отчета ВОЗ.
В среднем по миру на рутинную иммунизацию в 2022–2024 гг. тратили около $3 на душу населения, или $76 на каждого дожившего до вакцинации ребенка. Совокупные глобальные расходы ежегодно превышали $6 млрд, уточняется в отчете ВОЗ. При этом на вакцины пришлось лишь 0,9% текущих расходов на здравоохранение и 0,05% мирового ВВП. В беднейших странах доля прививок в расходах на здравоохранение достигала 3%, а в богатых – в 10 раз меньше, т. е. 0,3%.
Основным источником финансирования вакцинации являются сами государства – в среднем внутренние ресурсы покрывают 70% профильных расходов. Оставшуюся часть обеспечивают внешние источники, в том числе Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), следует из данных организации. Особенно зависимы от международной помощи беднейшие государства. Доля госфинансирования плановой иммунизации там составляет не больше 21%.
В 2025 г. в странах, поддерживаемых GAVI, охват по ряду ключевых направлений достиг рекордных показателей, но разрыв с благополучными регионами сохранился, рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Список приоритетных вакцин для стран с низким и средним доходом определяется не только распространенностью инфекций, но и их вкладом в структуру детской смертности, а также потенциалом к трансграничному распространению, добавил он.
В базовый пакет прививок входят, в частности, вакцины против малярии, вируса папилломы человека, желтой лихорадки, менингококка и гемофильной инфекции. Важна также иммунизация против пневмококка и ротавируса – они остаются ведущими причинами смерти детей младше пяти лет в странах с низким доходом. Внедрение вакцин от этих инфекций в национальные календари прививок – например, в Южном Судане – напрямую снижает детскую смертность от предотвратимых причин, подчеркнул Шахмарданов.
Отдельно эксперт указал на необходимость вакцинации против кори. Из-за чрезвычайно высокой контагиозности, т. е. заразительности, заболевание мгновенно выявляет любые пробелы в иммунитете популяции – в 2025 г. крупные вспышки кори были зарегистрированы в 57 странах. Глобальный охват первой дозой вакцины в том же году составил лишь 84%, а второй – 77%, тогда как для предотвращения вспышек необходим уровень в 95%, сказал эксперт.
Для коклюша – еще одной высококонтагиозной инфекции – порог коллективного иммунитета должен быть примерно таким же, добавила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. Некоторые другие вакциноуправляемые инфекции – например, дифтерия и полиомиелит – передаются не так активно, поэтому и порог коллективного иммунитета для них ниже: около 75–86%. Но это «теоретический минимум» – он показывает, при какой доле вакцинированных вспышка прекращается сама, объяснила Полякова.
Замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что ряд заболеваний, которые в России благодаря коллективному иммунитету практически не встречаются, в беднейших странах по-прежнему широко распространены. Например, краснуху и желтую лихорадку в Африке выявляют гораздо чаще. При этом рост антипрививочных настроений может привести к возвращению ряда инфекций – например, считавшейся побежденной в СССР кори. В связи с этим он указал на значимость вакцинации и напомнил, что в российский нацкалендарь прививок включены вакцины от всех значимых на территории страны возбудителей.
В России утверждена Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 г., сказал «Ведомостям» представитель Минздрава. Ежегодно в стране растет финансирование на закупку вакцин для граждан, подлежащих вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (НКПП). В 2026 г. на эти цели выделено порядка 32 млрд руб. – это почти на 5 млрд руб. больше, чем годом ранее. Вакцинопрофилактика ряда заболеваний при этом может быть организована вне рамок НКПП по решению субъектов РФ, уточнили в министерстве.